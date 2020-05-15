Vivo М17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы

Vivo М17 – это смартфон среднего бюджетного класса. Устройство сразу привлекает внимание своим необычным внешним видом. Также здесь можно отметить качественную камеру и длительную автономность работы.

24 канал решил проверить все преимущества и недостатки Vivo М17.

Дизайн

Я уже упоминала, что смартфон выглядит стильно. Хотя задний корпус и рамки изготовлены из глянцевого пластика, выглядит все качественно, как будто из стекла. В Украине устройство можно приобрести в двух вариантах цвета Nebula Blue (неоновый синий) и Fancy Sky (розовая жемчужина). Мне в руки попал последний – и выглядит он круто.

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Также привлекает внимание расположение основной камеры. Она тоже размещена в квадратном модуле (уже стал трендом на рынке), но он расположен в форме ромба. Вроде и ничего особенного, но выглядит оригинально. Кстати, в светлой модели сам модуль камеры белый, поэтому камеры выглядят будто капли. На мой взгляд, очень свежее решение и отличает смартфон среди других аналогов.



Vivo V17 выглядит очень стильно / 24 канал

Кстати, камера практически не выпирает, если устройство в чехле, то модуль совсем скрывается. Не скажу, что это очень весомое преимущество, но знаю, что многих пользователей раздражает, когда смартфон качает на столе из-за выпирающей камеры. Ну, и сама камера больше защищена от повреждений.

Что касается фронтальной стороны, то видим уже привычный дизайн, при котором селф-камеру разместили в каплевидном вырезе вверху экрана. Внизу довольно заметный "подбородок". Матрица дисплея здесь Super AMOLED, диагональ – 6,38 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей.

Экран имеет высокую яркость, максимально до 425 кд/м, поэтому им комфортно пользоваться даже при ярком освещении. Также стоит отметить, что здесь качественное олеофобное покрытие, а мерцание можно отключить.



Vivo V17 поддерживает режим управления одной рукой / 24 канал

Устройство поддерживает работу Nano-SIM, слот также может быть картой памяти microSD. Обе аппаратные клавиши размещены на правой грани. Вверху можно увидеть 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Его не часто увидишь в новых моделях, но уверена, что многих пользователей наличие мини-джека порадует. На нижнем торце расположен разъем USB Type-C, динамик и микрофон.

По эргономике снова обращу внимание, что задняя панель изготовлена ​​из пластика. То есть смартфон легкий, удобен в руке и не такой скользкий, как его стеклянные собратья. Его параметры 75,19х159,25х8,68 мм, поэтому в обычном режиме пользоваться им будет сложно. Но для этого в смартфоне предусмотрен специальный режим "управления одной рукой". Его можно применить, нажав на специальное кольцо на дисплее.



Vivo V17 получил безрамочный дисплей / 24 канал

Аутентификация

Сканер отпечатков пальцев встроили в экран. На заблокированном дисплее подсвечивается место, где нужно прикладывать палец. И надо отметить, что срабатывает он очень быстро. Я уже привыкла, что подекранний сканер несколько медленнее, но в Vivo V17 он отзывается моментально. При нажатии появляется интересная анимация, которую, кстати, пользователь может выбрать по вкусу.

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Также здесь есть функция разблокировки по лицу. Тоже работает довольно быстро.

Камеры

Основной модуль здесь с разрешением 48 Мп.

Дополнительный широкоугольный на 8 Мп.

2-мегапиксельный для макросъемки.

Модуль для эффекта боке тоже на 2 Мп.



Фото на широкоугольный модуль Vivo V17

Камера работает на базе искусственного интеллекта, которая помогает распознать тип объекта (цветок, еда и т.д.). Основная камера по умолчанию снимает с разрешением 12 Мп, объединяя 4 пикселя в один.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Видео смартфон делает разрешением 1080р при 30 fps. Ролики в режиме slow-motion можно снимать 720p/240fps. Съемки в режиме 4К здесь нет. Также нет смартфон и оптической стабилизации.

Фото на Vivo V17 – макросъемка

Камера имеет несколько интересных режимов. Один из них – Pose Master. Функция помогает подобрать оригинальные позы – на дисплее буквально появляются пунктирные линии, по которым пользователь может занять нужную позу и сделать хорошее фото. На мой взгляд, очень полезная штука, ведь многие сейчас ищут камеру именно для эффектных селфи для соцсетей.

Фото на Vivo V17

Также смартфон предлагает функцию улучшения лица. Можно изменять форму частей лица, ретушировать кожу и тому подобное.

Селфи на Vivo V17 – фото на улице и в помещении

Автономность

Это, несомненно, одно из главных преимуществ смартфона. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч. Для обычного пользования (соцсети, видеоролики, чаты) смартфон проработает полноценных два дня. Также устройство имеет режим энергосбережения, который выключает практически все функции и приложения (кроме телефона, сообщений, контактов и часов).

Портретный режим и фото с эффектом боке / Фото на Vivo V17​

Важно! Сайт сжимает и снижает качество фото. Реальный вид фотографий можете посмотреть по ссылке

Продуктивность

Vivo V17 работает на базе восьмиядерного процессора SoC Qualcomm Snapdragon 665 в паре с видеопроцессором GPU Adreno 610. Оперативной памяти здесь аж 8 ГБ. Хотя этот процессор среднего уровня, но на качестве работы устройства это не сказывается – страницы открываются быстро, запуск приложений тоже.

Требовательные игры будет играть сложнее – максимальные настройки он не потянет. Кстати, здесь есть специальный ультраигровой режим (можно отключить сообщения, уведомления, звонки, чтобы ничего не отвлекало от процесса игры). При этом доступна настройка всплывающего сообщения от отдельного мессенджера. Еще одна интересная фишка – Автоигра на заблокированном дисплее, удобно, если вы не хотите, чтобы вас "застукали" во время игры, просто прячете телефон в карман.



Vivo V17 имеет специальный игровой режим / 24 канал

В общем, Vivo V17 имеет еще много оригинальных функций, такие как банковский контроль или специальный режим для мотоциклистов. За такие оригинальные детали, установленные уже из коробки, смартфоны Vivo нельзя не любить.

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Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9, также здесь установлена фирменная оболочка FunTouch OS.

Цена в Украине

На старте продаж Vivo V17 оценивали в 8 499 гривен (8+128 ГБ памяти). Но сейчас его можно приобрести уже со скидкой в тысячу гривен – за 7 499 гривен.

Вывод

Очень коротко подведем итоги.

Преимущества

Дизайн – смартфон стильный, выглядит оригинально и однозначно выделяется на фоне конкурентов.

Камера – хорошая камера со многими функциями, помогает делать оригинальные селфи, поэтому точно заинтересует фанатов соцсетей.

Батарея – смартфон очень "живуч", я была приятно удивлена.

Сканер отпечатков – во-первых, встроенный в экран, как у флагманов, во-вторых, срабатывает очень быстро.

Недостатки

Звук. Это немного субъективно, но звучание мне не понравилось и сложно настроить оптимальную громкость.

Камера. К сожалению, смартфон не имеет оптической стабилизации и не снимает в режиме 4K.

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