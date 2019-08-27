Vivo Nex 3 5G: дата анонса и характеристики смартфона с "дисплеем-водопадом"

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Vivo Nex 3 5G: дата анонса и характеристики
Vivo Nex 3 5G: дата анонса и характеристики / Фото из открытых источников

Слухи относительно дизайна и технических характеристик флагманского смартфона Vivo Nex 3 уже неоднократно появлялись в сети. Новая публикация, которую сделали представители компании, подтвердила часть из них и рассекретила дату презентации смартфона.

Дисплей. Согласно опубликованному изображению, дисплей Vivo Nex 3 5G займет 99,6% площади фронтальной панели смартфона, сообщает Gizmochina.

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Впечатляющего показателя производителю удалось добиться за счет загнутых почти под прямым углом краев экрана.

Vivo Nex 3 5G
Дисплей Vivo Nex 3 5G займет 99,6% передней панели

Основные характеристики. Смартфон Vivo Nex 3 5G оснащен новейшим флагманским процессором Snapdragon 855 Plus и поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.

По слухам, новинка сохранит 3,5-миллиметровый аудиоразъем и получит поддержку функции быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Vivo Nex 3 5G
Дизайн смартфона Vivo Nex 3 5G

Гаджету приписывают тройную основную камеру с разрешением основного сенсора 64 Мп и селфи-модулем на выдвижном механизме.

Дата анонса и стоимость. По словам представителей Vivo, смартфон Nex 3 из 5G-модемом представят в Китае уже в сентябре. Точная дата анонса и цена флагманского устройства пока не объявлены.

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Теги: Техно Vivo Новости Техно Смартфоны
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