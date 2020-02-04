Обзор смартфона Vivo Nex 3: мощный безрамочный флагман, который способен удивлять

Компания Vivo представила свой флагман Nex 3 в августе прошлого года, а на украинском рынке он стал доступен почти под его конец. Несмотря на действительно впечатляющее количество флагманов, представленных в 2019 году, этот смартфон действительно готов удивлять своего владельца. Техно 24 протестировали мощный Vivo Nex 3, и имеем что рассказать о нем.

Комплектация

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Начать стоит с комплектации, ведь вид только коробки от смартфона говорит, что перед вами настоящий флагман. Сверху она покрыта фактурным узором с пластиковой вставкой посередине, на которой нанесено лого смартфона – NEX.



Вот так выглядит коробка Vivo Nex 3

Интересно, что сразу хочется нажать на логотип (ведь он напоминает кнопку) и ждать автораспаковки, однако здесь все менее фантастично. Внутри коробки счастливый обладатель найдет:

телефон;

сетевой адаптер FlashCharge;

гарнитуру Vivo XE710;

удобный чехол;

скрепку для открывания разъема сим-карты;

инструкцию и гарантийный талон.



Комплектация флагмана (под телефон спрятана документация, чехол, скрепка и провод для зарядки)

Сразу стоит обратить внимание на чехол. Он выглядит очень качественно, а телефон одетый в него не теряет своего дорогого и премиального вида. Чехол удобный на ощупь и хорошо лежит в руке, чему способствует покрытие soft-touch и выступающая текстура.



Чехол действительно способен защитить ваш смартфон, не влияя на его премиальный вид

На самом деле я очень советую сразу одеть телефон в чехол, поскольку корпус из стекла с изогнутым по краям экраном так и норовит выскользнуть из руки. Чехол имеет небольшие отступления сверху и снизу, которые в состоянии защитить экран от падения на ровную поверхность.

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Внешний вид

Аппарат радует глаз, так как выглядит монолитно, качественно и дорого. Взяв его в руку эти впечатления только усилятся. Корпус с обеих сторон покрыт стеклом и разделен металлической рамкой посередине. И хотя смартфон довольно удобно лежит в руке, сначала он как и норовит выскользнуть, поэтому не забываем о чехле.



Монолитный Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 довольно габаритный гаджет. Его размеры – 167x76x9,4 миллиметров, а весит он 217 граммов. Вместе с чехлом аппарат становится несколько больше, но удобство пользования при этом не страдает, поскольку чехол имеет вырезы под активные боковые грани смартфона.

Относительно элементов управления, то стоит обратить внимание на некоторые интересные детали. На правом боку расположена сенсорная кнопка включения. Интересно, что она работает даже в выключенном состоянии смартфона. С этого все только начинается: кнопка способна распознавать силу нажатия, а соответствующий параметр можно отрегулировать в настройках аппарата. У него 4 степени чувствительности: от слабого до сильного.



Сенсорная кнопка включения и кнопки регулировки громкости

Сенсорная кнопка включения тактильно выделена ребристой поверхностью. Визуально почти не наблюдается, но ее можно почувствовать пальцем, однако, по крайней мере сначала вам придется искать ее нажимая примерно в центральную область правой боковой панели.

Также на правом боку есть две кнопки регулировки громкости, тоже сенсорные, а нажатие сопровождается вибрацией. И здесь скрывается некоторое неудобство, ведь не всегда понимаете, куда именно нужно нажать для регулировки громкости, поскольку кнопки визуально никак не выделены, а нащупать пальцем их невозможно.

По сути вам нужно искать их выше и ниже кнопки включения и умудриться не нажать на нее. В первые дни пользования, вместо увеличения громкости устройства я часто блокировал экран. Несколько неудобно и раздражает, но со временем к этому привыкаешь и ошибаешься значительно меньше.

Что касается кнопки включения, то она скрывает еще одну изюминку. Дело в том, что Vivo Nex 3 имеет целых две такие кнопки. Поскольку боковая кнопка сенсорная, инженеры решили добавить еще одну физическую. Предполагаю, что это сделано для того, чтобы получить доступ к телефону в случае возможных проблем с сенсорной кнопкой.



Вторая кнопка включения смартфона

Физическая кнопка расположена на верхней грани рядом с блоком селфи-камеры, которая скрыта в корпусе. Найти ее сразу не просто. Я вполне мог бы ее и пропустить, так как наткнулся на кнопку, случайно подробнее изучая разъемы.

Она также способна включать и выключать смартфон и блокировать экран. Выполнена кнопка без выступлений на уровне с корпусом, а если одеть телефон в чехол, то она вообще скрывается под ним. Это подчеркивает ее экстренный сценарий использования.

Относительно разъемов, то их набор вполне стандартный: гнездо зарядки USB Type-C вместе со слотом для двух Sim-карт снизу и 3,5 мм разъем для наушников сверху.



USB Type-C для зарядки и слот для Sim-карт

Чуть не забыл о сканере отпечатков пальцев. А все потому, что он расположен под экраном. Работает относительно быстро. Устройство разблокируется, даже если у вас влажные пальцы, а вот если они мокрые, то дела обстоят хуже. Такая же ситуация иногда наблюдается на улице, когда холодно – иногда сканер срабатывает не сразу.

Особое внимание хочу обратить на систему вибрации. Называется она Touch Sense и состоит из двух элементов, которые расположены рядом с кнопкой включения и ближе к нижней границе.



Размещение элементов системы Touch Engine

Система вибрации по сути является молоточковым вибросигналом наподобие Taptic Engine от Apple. Это очень приятная отдача при взаимодействии с системой. Причем здесь она завязана на многих задачах, в отличие от других смартфонов, где аналог Taptic Engine работает только с клавиатурой.

Технология Touch Sense работает и с клавиатурой (даже с посторонней), в момент свертывания программы, в случае, когда вы пропустили звонок/сообщение и взяли в руку телефон, при регулировании громкости и нажатии на кнопку включения, вибро и выбор времени будильника/часов.

Vivo Nex 3 это смартфон, который оснащен аналогом Taptic Engine не для галочки в презентации. То есть Touch Sense глубоко сидит в Funtouch OS, что очень хорошо.

После длительного взаимодействия с гаджетами другие устройства без Touch Sense воспринимаются сначала примитивно и не так приятно. Здесь можно еще долго рассказывать об ощущениях от аппарата, но лучше попробовать самому, поскольку словами передать это сложно.

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Экран

Как только вы включите смартфон, все внимание на себя сразу привлечет экран. Диагональ (одна из крупнейших на рынке) составляет 6,89", а разрешение – 2256*1080 пикселей.



Экран позволяет удобно просматривать медиаконтент и работать с файлами и документами

Матрица выполнена по технологии POLED. Экран заходит на боковые грани, как и в случае с Mate 30 Pro. В Vivo назвали эту технологию Waterfall FullView. Даже без измерений яркости и контрастности дисплей Vivo NEX 3 производит действительно сильное впечатление.

К определенным особенностям работы с изогнутым экраном конечно нужно привыкнуть, однако, за все время использования Vivo Nex 3 я не зафиксировал никаких ложных срабатываний.

Камеры

Набор камер в Vivo Nex 3 можно назвать классическим: 64-мегапиксельный основной сенсор производства Samsung, 13-мегапиксельный сенсор с двукратным увеличением (52 мм, f/2.5) и 13-мегапиксельный широкоугольный модуль (16 мм, f/2.2). Отдельно стоит сказать, что основная камера имеет эквивалентное фокусное расстояние 26 мм и умеет делать макрофотографии на расстоянии от 30 миллиметров. Все благодаря особой конструкции широкоугольной оптики.



Основная камера Vivo Nex 3 64 МП и набор сенсоров

Детализация камеры на высоте, съемка против света – вообще конек этой модели смартфона, быстрый и точный фокус. Камера отлично фотографирует движущиеся объекты: детей, животных и другие объекты на сцене и так далее.



Съемка в автоматическом режиме

Фотографии получаются практически идеальными с точки зрения цветов и оттенков. С шумами тоже все хорошо, они минимальны для такого класса устройств. Кроме того, здесь отлично работает автоматический режим HDR.



Хороший ночной режим не превращает ночь в день, сохраняя естественные цвета

Выезжающей селфи-камерой сейчас никого не удивишь, даже недорогие модели стали оснащаться именно такими камерами. Однако, в Vivo Nex 3 она есть. В этот модуль установили вспышку, динамик и саму камеру на 16 МП (f2.2, без автофокуса).



Модуль селфи камеры Vivo Nex 3

Селфи камера снимает действительно хорошо. Вот сравнение съемки в портретном режиме и на селфи камеру.



Портретный режим основной камеры и съемка на селфи камеру Портретный режим основной камеры и съемка на селфи камеру

Видео аппарат записывает в 4К и 60 к/с, но только на основную камеру! Даже без оптической стабилизации качество отличное. Среди прочего гаджет способен делать замедленную съемку 1080р при 240 к/с или 720р при 480 к/с.



Камера Vivo Nex 3 удовлетворит самых требовательных пользователей

Вообще Vivo Nex 3 обладает почти идеальной камерой на все случаи жизни: макро, широкий угол с автофокусом, обычный угол, зум. В общем, камеру Vivo NEX 3 могу поставить на один пьедестал с Huawei Mate 30 Pro и P30 Pro.

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Технические характеристики Экран 6.89 дюйма, 2256х1080 пикселей, 363 PPI, POLED Waterfall FullView

Яркость 450 кд/м2

Поддержка Always on Display

6.89 дюйма, 2256х1080 пикселей, 363 PPI, POLED Waterfall FullView Яркость 450 кд/м2 Поддержка Always on Display Габариты 167,44×76,14×9,4 мм, 217 граммов

Операционная система Google Android 9 и фирменная оболочка Funtouch OS 9.1

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A-GPS, BEIDOU, ГЛОНАСС, GPS Датчики и разъемы Сканер отпечатков пальцев под экраном, USB-C (2.0), датчики света, цифровой компас, датчик приближения, гироскоп, акселерометр. Система Touch Sense + X-осевой механизм тактильного отклика

Сканер отпечатков пальцев под экраном, USB-C (2.0), датчики света, цифровой компас, датчик приближения, гироскоп, акселерометр. Система Touch Sense + X-осевой механизм тактильного отклика Камеры Основная: 64 МП, f1.8

Широкоугольная: 13 МП, f/2.2

Телеобъектив: 13 МП, f/2.48, 2X оптический зум. Поддержка 4К 60 к/с

Фронтальная камера: 16 МП, f/2.0

Основная: 64 МП, f1.8 Широкоугольная: 13 МП, f/2.2 Телеобъектив: 13 МП, f/2.48, 2X оптический зум. Поддержка 4К 60 к/с Фронтальная камера: 16 МП, f/2.0 Аккумулятор Вместимость 4500 мАч, адаптер 22,5 Вт (5В / 2А, 9В / 2А, 10В / 2.25)

Вместимость 4500 мАч, адаптер 22,5 Вт (5В / 2А, 9В / 2А, 10В / 2.25) АудиоОдин динамик для вывода звука

Аудиочип Asahi Kasei Microdevices AK4377A и 3.5 мм аудиовыход

Время работы

Смартфон получил встроенный аккумулятор на 4500 мАч. Сразу создается впечатление, что с такой диагональю экрана аппарату просто необходима батарея не менее 5000 мАч, однако автономность смартфона находится на высоком уровне.

Vivo Nex 3 вполне способен уверенно пережить рабочий день под нагрузкой играми, музыкой, просмотром видео и разговорами по телефону. И все это с подсоединенной Bluetooth гарнитурой и активным Wi-Fi соединением.

Учтите, что речь идет о действительно серьезной нагрузке. Многочасовые игровые сеансы, почти непрерывная музыка и подкасты в наушниках, просмотры видео, пролистывание ленты в инстаграм, фейсбук и твиттер и другие сервисы и приложения. То есть это почти постоянная загрузка активностью в течение дня.



Вас точно удивит автономность Vivo Nex 3

Непрерывно воспроизводить видео смартфон способен в течение почти 21 часа. В среднем при относительно активном использовании смартфон способен проработать 1 день и 20 часов. Если же говорить об экономном режиме, то можно рассчитывать на 2 полноценных, а в некоторых случаях и 3 днях работы.

Для такого мощного и большого смартфона данные времени работы просто замечательные.

Обращу внимание, что устройство оснащено сетевым адаптером FlashCharge (5В/2А, 9В/2А, 10В/2.25) мощностью 22.5 Вт.

Зарядка смартфона выглядит так:

первые 30 минут – 35%,

60 минут – 80%,

1 часа 20 минут – 100%.

Память, чипсет и производительность

Аппарат получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Некоторых это может расстроить, поскольку такой солидный гаджет так и просит о 256 ГБ. Хотя, положа руку на сердце, 128 ГБ вполне достаточно, особенно, если вовремя проводить менеджмент данных и пользоваться облачными сервисами.

Стоит отметить, что Vivo NEX 3 работает на новом 7 нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Сейчас это самый мощный мобильный процессор на рынке. Он содержит 8 ядер: 4 энергоэффективных ядра Kryo 485 Silver, работающих на частотах до 1,8 ГГц, и 4 производительных ядра Kryo 485 Gold с частотой до 2,84 ГГц.



Мощное сердце Vivo Nex 3 – Qualcomm Snapdragon 855+

За графику здесь отвечает ускоритель Adreno 640 GPU. В его новой ревизии увеличили частоту одного из кластеров с 2840 МГц до 2960 МГц и подняли на 15% производительность графического чипа. А еще появилась поддержка драйверов для Vulkan 1.1, которые на 20% более энергоэффективные по сравнению с Open GL ES, стало доступно 4-е поколение многоядерного процессорного модуля на базе искусственного интеллекта.

Если говорить проще, перед нами один из самых производительных смартфонов как с точки зрения памяти, так и с точки зрения процессора и графического ядра. Любители поиграть вволю в мобильные игры останутся довольны.

Под длительным нагрузкам тротлинг минимальный, в большинстве тестов смартфон оставался умеренно теплым. За это отвечает камера испарения, благодаря которой температура равномерно распределяется по всему корпусу смартфона. Эта технология эффективно отводит лишнее тепло от процессора и аккумулятора и охлаждает устройство.

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Плюсы и минусы Vivo Nex 3

К минусам модели стоит отнести отсутствие защиты от влаги. Также можно вспомнить о небольшом количестве памяти. Так, 128 ГБ встроенной памяти, вроде бы неплохо, но хотелось бы 256 ГБ. Также сомнительными в контексте эргономики оказались кнопки включения аппарата и регулировки громкости. Возможно для этого нужно несколько больше времени, чтобы привыкнуть, но сначала ваш большой палец будет скользить по боковой панели, чтобы нащупать их и правильно нажать.

Среди плюсов гаджета стоит отметить эффектный экран, который однозначно никого не оставит равнодушным. Безусловно достойной внимания является тактильная отдача Touch Sense, а в контексте управления также стоит упомянуть оболочку и систему управления жестами. Безумно радует время автономной работы. Здесь вообще без комментариев.

Ну и конечно – максимальная производительность. Высокая скорость работы ОЗУ и встроенной памяти, а также мощный на сегодня процессор удовлетворят наиболее придирчивых владельцев.

Цена

С учетом набора характеристик, возможностей и мощности смартфон Vivo Nex 3 получил очень приятный ценник – 19 999 гривен. Ближайшие его конкуренты стоят существенно дороже.

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