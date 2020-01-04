Vivo, OPPO и Xiaomi запускают совместную систему: что это означает для пользователей
Три крупные китайские производители смартфонов – Vivo, OPPO и Xiaomi – разработали общую систему для пользователей Peer-to-Peer Transmission Alliance. Она должна обеспечить пользователей доступом для обмена данными.
Об этом сообщили в пресс-службе Vivo в Украине.
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Что получат пользователи
Как объяснили в Vivo, эта новая беспроводная система трансфера файлов позволяет пользователям всех трех брендов без проблем и трудностей передавать широкий спектр файлов. Это могут быть:
- фотографии,
- видео,
- музыка, документы
- и другие файлы.
При этом Peer-to-Peer Transmission Alliance не требует подключения к Интернету. Достаточно лишь включить Bluetooth для быстрого соединения и технологию WiFi P2P (Peer to Peer), технологию для передачи данных.
Когда заработает
Новый сервис заработает уже в феврале 2020 года. Новая функция будет постепенно внедряться в новые продукты Vivo, OPPO и Xiaomi на различных рынках, где представлены аксессуары брендов.
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