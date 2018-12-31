Vivo показала свой смартфон с поддержкой 5G – Vivo NEX 5G

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Vivo NEX с поддержкой 5G показали на фото
Vivo NEX с поддержкой 5G показали на фото / AndroidPIT

Одной из ключевых тем обсуждения на конференции China Mobile Global Partner Conference стали сети пятого поколения. Во время мероприятия компании Oppo, Xiaomi и Vivo представили прототипы своих устройств с поддержкой 5G.

Об этом сообщает 4PDA.

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Отметим, Xiaomi ранее уже анонсировала Mi Mix 3 на базе Snapdragon 855 с 5G-модемом, а вот гаджет от Vivo впервые был представлен широкой публике.

Vivo объявила о разработке 5G-версии флагманского NEX еще в августе 2018 года, но только на China Mobile Global Partner Conference устройство впервые удалось увидеть вживую. Так как это модифицированная версия аппарата, который уже вышел, инженерам пришлось переделать компоновку всех составляющих, чтобы установить внутри смартфона необходимые антенны и другие элементы для работы с 5G.

Vivo NEX 5G
Vivo NEX 5G показали на фото

Пока не ясно, будет ли Vivo NEX 5G чем-то еще отличаться от 4G-версии, кроме поддержки сетей пятого поколения. Отметим, что оригинальный NEX S получил практически безрамочный дисплей с выдвижной фронтальной камерой, а в декабре 2018 года был выпущен Nex Dual Display Edition с двумя экранами.

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Теги: Техно Vivo 5G Смартфоны Китай
Источник: Техно
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