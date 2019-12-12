Vivo представила идеальный кабель для зарядки смартфона

К разнообразным аксессуарам для смартфонов многие уже привыкли. Что касается кабелей для зарядки, то сейчас их можно выбрать на любой вкус и цену. А вот компания Vivo выпустила довольно необычный кабель для геймеров, который, впрочем, не останется без внимание и обычных пользователей.

Сначала можно подумать, что дело здесь только в удачном маркетинге, однако не все так просто. Кабель действительно претендует на звание действительно идеального провода для зарядки смартфона.

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Особенности аксессуара

Как можно видеть на изображениях, весь секрет в специальной присоске которая служит направляющим фиксатором для кабеля. Кроме того, разъем USB-C здесь имеет специальную форму, а сам кабель плоский.



Кабель крепится направляющей присоской на заднюю панель телефона

Все сделано для того, чтобы пользователю было удобно играть на смартфоне, подключенном к зарядному устройству и вообще пользоваться смартфоном во время зарядки. Согласитесь, зачастую кабель торчащий сбоку сильно мешает при работе. Ну а для красоты кабель окрашен в синий или красный цвет.

Из других особенностей можно отметить длину в 1,2 метра, а также тот факт, что кабель рассчитан на ток в 2 А. Стоимость новинки всего – 7 долларов, что примерно равно 165 гривнам.

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