Vivo рассказала о своем новом 5G-смартфоне

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Vivo рассказала о своем новом 5G-смартфоне
Vivo рассказала о своем новом 5G-смартфоне / Фото из открытых источников

Китайская компания Vivo рассказала о своих планах выпустить смартфон с поддержкой 5G. Отметим, китайский производитель занимается исследованиями в области 5G с 2016 года и в течение последних двух лет компания направила в консорциум 3GPP более 1 500 технических предложений.

Об этом сообщает Gizchina.

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Vivo продемонстрировала несколько прототипов смартфонов с поддержкой сотовой связи пятого поколения. В компании заявили, что предкоммерческий 5G-аппарат будет представлен в следующем году. Однако на рынок потребительских смартфонов с поддержкой сервисов пятого поколения Vivo выйдет только в 2020 году.

В целом, сроки анонса коммерческих 5G-смартфонов будут во многом зависеть от развития соответствующей сетевой инфраструктуры.


5G-смартфон от Vivo выпустят в 2020 году

Напомним, что в декабре прошлого года консорциум 3GPP принял стандарт 5G Non-Standalone (NSA), который использует технологии 4G Long Term Evolution (LTE) в качестве промежуточного звена для перехода к 5G. После этого были утверждены спецификации в составе стандарта Release 15 5G для автономной архитектуры (SA). Первые коммерческие сети 5G заработают уже в ближайшее время.

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Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: Техно
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