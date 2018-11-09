Представлен смартфон Vivo X21s: новинка радует как ценой, так и характеристиками

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Состоялась презентация Vivo X21s: чем поразит новый смартфон
Состоялась презентация Vivo X21s: чем поразит новый смартфон / Соцсети

Китайская компания Vivo, которая в последнее время начала приобретать все больше поклонников среди украинских пользователей, представила смартфон Vivo X21s. Новинка пришла на смену Vivo X21, который был выпущен в марте 2018 года.

Vivo X21s создан на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 660. Весит он лишь 156 граммов и имеет габариты 157,1 x 75,08 x 7,9 миллиметра, пишет Gizmochina.

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Новинка оснащена 6,41-дюймовым экраном Super AMOLED с Full HD+ разрешением 2340 х 1080 пикселей. В то же время смартфон имеет 3D стекло с соотношением сторон экрана 19.5:9. Под поверхностью дисплея располагается сканер отпечатков пальцев четвертого поколения.

Vivo X21s , телефон, смартфон, огляд, ціна

Vivo X21s имеет 6,41-дюймовый экран Super AMOLED

Также телефон может похвастаться фронтальной камерой с разрешением в 24,8 Мп и диафрагмой F/2,0, которая распознает лица пользователей даже в темноте.

Кроме того, в основной камере установлены датчики изображения разрешением 12 и 5 Мп, а объективы имеют диафрагму F/1,8 и F/2,4 соответственно.

Заметим, что обе камеры поддерживают портретный режим и различные эффекты улучшения изображения.

Относительно оперативной и флеш-памяти, то ее объем составляет 6 и 128 ГБ соответственно. Правда, смартфон также имеет слот для карт памяти microSD.

Будет работать Vivo X21s на оболочке FunTouch 4.5, созданной на основе Android 8.1 Oreo OS. Поддерживает он и голосовой помощник Jovi AI и специальный режим повышенной производительности Game Mode.

Аккумулятор новинки имеет емкость 3400 мАч. Также смартфон поддерживает 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0 и имеет аудио-выход 3,5 миллиметра.

Vivo X21s , телефон, смартфон, огляд, ціна

Vivo X21s имеет две камеры: основная – с датчиками изображения и разрешением 12 и 5 Мп

Vivo X21s доступен в двух цветах – Starry Night Black и Millennium Pink. Стоит новинка 360 долларов (чуть больше 10 тысяч гривен).

К слову, 1 ноября был представлен смартфон Vivo Y93, стоимость которого составляет 215 долларов (6 тысяч гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Китай Обзоры Цены
Источник: Техно
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