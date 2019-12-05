Обзор недорогого Vivo Y17: стильный смартфон-долгожитель с модулем NFC

Этим июлем китайский производитель Vivo официально зашел в Украину. Нам в руки попал один из смартфонов, который производитель представил на украинском рынке. Это среднебюджетный Vivo Y17, что может похвастаться тройной камерой, модулем NFC и мощной батареей.

Дизайн

Выглядит смартфон стильно. И хотя градиентной панелью сейчас никого не удивишь, но в Vivo Y17 крышка выглядит интересно: мы видим перелив от сине-бирюзового до фиолетового. Тройная камера размещена в левом верхнем углу и не слишком сильно выпирает. Поэтому смартфон "не качает", если кликать по нему, когда он лежит на столе.

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Еще одна оригинальная деталь – модуль камеры обрамлен золотой полоской. Вроде мелочь, а выглядит оригинально. Задняя поверхность смартфона – из пластика, хотя внешне выглядит как стекло.



Vivo Y17 выглядит стильно

На передней панели IPS-экран с разрешением 1544x720 пикселей. Не слишком высокое разрешение, но зернистости я не заметила. Фронтальную камеру разместили в каплевидном вырезе, правда, внизу довольно громоздкий "подбородок". В результате активный экран составляет 81,4% от всей передней панели.



Внизу выпирает "подбородок"

Экран достаточно яркий, – проблем при пользовании под яркими лучами не возникает. Хорошая цветопередача: белый выглядит белым, только черный отдает сероватостью. Углы обзора тоже на высоком уровне. "Из коробки" дисплей имеет специальную пленку для защиты.

Эргономика

Смартфон массивный. Диагональ составляет 6,35 дюйма. Весит он почти 200 граммов. Это много. Поэтому мне было не слишком комфортно пользоваться одной рукой. Сканер отпечатков пальцев разместили по центру на задней панели. Тоже, на мой субъективный взгляд, не лучшее размещение. Мне комфортнее пользоваться, когда сканер – на боковой панели, а сзади его еще надо нащупать. Но, возможно, это потому, что у меня небольшая рука.



Смартфон немного некомфортен для пользования одной рукой

Кстати, если уж говорить о сканере, то срабатывает он очень быстро. Здесь также есть Face ID для разблокировки по лицу. Тоже срабатывает функция очень быстро, смартфон разблокируется даже при тусклом освещении, хотя здесь процесс будет дольше.

Продуктивность

Это точно не самая сильная сторона Vivo Y17. Он работает на 8-ядерном процессоре MediaTek P35 (частота – 2,3 ГГц) в паре с 4 ГБ памяти. В рейтинге Antutu он набирает около 88 тысяч баллов. Все сравнивают его с Redmi Note 7 (и по характеристикам и цене они действительно похожи). Однако, в тесте производительности смартфон от Xiaomi показал значительно лучший результат – модель с 4 ГБ оперативки набрала почти 140 тысяч баллов.

При этом Vivo Y17 имеет NFC – модуль для бесконтактной оплаты. Владельцы бюджетников Xiaomi о такой функции могут только мечтать.

Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с фирменной прошивкой Funtouch 9.

Камеры

Основной модуль состоит из трех камер:

Основной сенсор на 13 Мп (апертура f/2,2)

Широкоугольный модуль на 8 Мп (апертура f/2,2)

За снимки боке отвечает вспомогательный сенсор на 2 Мп (апертура f/2,4).

Первое фото – основной сенсор, второе – широкоугольный



Vivo Y17: фото в туманный день



Фото в помещении



Ночная съемка

Что касается самих фото, то делает Vivo Y17 их очень неплохо. При ярком дневном освещении снимки получаются хорошие. Единственное, что немного ошибается – это режим боке. Проблемы возникают с неровной поверхностью, например, волосы. Оптической стабилизации здесь нет.

"50 оттенков рыжего" – снимки в режиме боке



Основной модуль – снимок в помещении

Автономность

А это пункт можно считать гордостью для Vivo Y17. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Это не рекорд, но достаточно много, учитывая ценовой диапазон смартфона. При обычном использовании (скроллинг соцсетей, видео на YouTube) мне хватило смартфона на полноценных два две работы без подзарядки.

Смартфон Vivo Y17: видеосъемка

Устройство укомплектовано 18-ваттной зарядкой, поэтому до 100% смартфон можно зарядить за 2 часа.

Селфи "с улучшением" и без

Интересные фишки

Если покопаться в настройках, то можно найти немало интересного.

OTG – эта функция позволяет заряжать другие смартфоны или подключить к устройству USB-накопитель.

– эта функция позволяет заряжать другие смартфоны или подключить к устройству USB-накопитель. Суперскриншот экрана. Его можно сделать проведя вверх тремя пальцами.

Его можно сделать проведя вверх тремя пальцами. Разделение экрана . Если же вы проведете тремя пальцами вниз, то можно поделить экран, например, смотреть видео и переписываться в чате – полезная сейчас функция.

. Если же вы проведете тремя пальцами вниз, то можно поделить экран, например, смотреть видео и переписываться в чате – полезная сейчас функция. Ультраигровой режим. Смартфон откровенно можно назвать слабеньким в производительности, поэтому он однозначно не игровой девайс. Однако, если хотите хоть что-то из него вытащить, то разработчик предлагает активировать этот режим. Он может блокировать некоторые сообщения и отклонять звонки, чтобы повысить производительность во время требовательных игр.

Смартфон откровенно можно назвать слабеньким в производительности, поэтому он однозначно не игровой девайс. Однако, если хотите хоть что-то из него вытащить, то разработчик предлагает активировать этот режим. Он может блокировать некоторые сообщения и отклонять звонки, чтобы повысить производительность во время требовательных игр. Управление одной рукой . Это важная для меня функция (я упоминала о габаритах выше). Поэтому нужно провести пальцем от края к середине и наоборот – таким образом активируем режим управления одной рукой.

. Это важная для меня функция (я упоминала о габаритах выше). Поэтому нужно провести пальцем от края к середине и наоборот – таким образом активируем режим управления одной рукой. На экране можно нарисовать букву , чтобы запустить определенную функцию. Например, "@" – запустит электронную почту, "f" – facebook, и тому подобное.

, чтобы запустить определенную функцию. Например, "@" – запустит электронную почту, "f" – facebook, и тому подобное. Еще одна интересная функция – режим мотоцикла. Ее предлагают активировать, когда пользователь катается на мотоцикле, хотя ее можно применять и во время катания на велосипеде или другом виде транспорта, когда нужна максимальная концентрация. После ее активации входящие звонки будут отклоняться автоматически. Также глушится звук всех уведомлений. Ответить на вызов можно только после остановки. Кстати, если вы переживаете, чтобы не обидеть людей, что пытались вам дозвониться, то можно включить автоматический ответ через sms.



Vivo Y17 можно купить за 5 500 гривен

Цена

Сейчас в Украине Vivo Y17 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно купить за 5 500 гривен.

Стоит ли брать

Геймерам он не подойдет. Если же вы ищете стильный смартфон, чтобы делать фото и постить их в соцсетях – советую обратить внимание. Он недорогой, но выглядит красиво, я бы сказала "дорого". Камера делает очень неплохие снимки. Ну и батарея – так круто, что тебе не надо каждый вечер заряжать устройство или таскать всюду павербанк.

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