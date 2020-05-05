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Vivo запатентовала свои первые умные часы: изображение

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Вскоре могут выпустить Vivo Watch
Вскоре могут выпустить Vivo Watch / m.donanimhaber.com

Китайский производитель Vivo, который известен выпуском смартфонов, решил расширить сферу деятельности. Поэтому компания начала работу над своими фирменными умными часами.

Как пишет gizmochina.com, на данный момент компания уже запатентовала свою разработку и даже показала патентные изображения смарт-часов от Vivo.

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Что еще известно

Как показывает изображение, первые умные часы Vivo будут оснащены круглым дисплеем. На правой стороне разместили две кнопки. На задней панели часов от Vivo можно увидеть датчик, который будет отслеживать частоту сердечного ритма и другие функции для мониторинга здоровья, а также два контакта, которые могут использовать для зарядки.

Vivo Watch
Часы могут называться Vivo Watch / gizmochina.com

Вероятно, часы будут оснащены датчиком ЭКГ (электрокардиограмма) и функцией звонков.

В феврале 2020 года Vivo зарегистрировала торговую марку Vivo Watch, поэтому скорее всего разработка получит именно такое название.

Vivo Watch
Деталей о девайсе мало / gizmochina.com

Когда увидим

На данный момент компания не подтвердила характеристики. Поэтому о дате анонса, а также цене девайса говорить пока рано.

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Теги: Умные часы Vivo Новости Техно Техно Гаджеты
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