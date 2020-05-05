Vivo запатентовала свои первые умные часы: изображение

Китайский производитель Vivo, который известен выпуском смартфонов, решил расширить сферу деятельности. Поэтому компания начала работу над своими фирменными умными часами.

Как пишет gizmochina.com, на данный момент компания уже запатентовала свою разработку и даже показала патентные изображения смарт-часов от Vivo.

К теме Amazfit Bip Lite 1S: очень дешевые смарт-часы от Xiaomi

Что еще известно

Как показывает изображение, первые умные часы Vivo будут оснащены круглым дисплеем. На правой стороне разместили две кнопки. На задней панели часов от Vivo можно увидеть датчик, который будет отслеживать частоту сердечного ритма и другие функции для мониторинга здоровья, а также два контакта, которые могут использовать для зарядки.



Часы могут называться Vivo Watch / gizmochina.com

Вероятно, часы будут оснащены датчиком ЭКГ (электрокардиограмма) и функцией звонков.

В феврале 2020 года Vivo зарегистрировала торговую марку Vivo Watch, поэтому скорее всего разработка получит именно такое название.



Деталей о девайсе мало / gizmochina.com

Когда увидим

На данный момент компания не подтвердила характеристики. Поэтому о дате анонса, а также цене девайса говорить пока рано.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно