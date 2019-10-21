Владельцы iPhone больше не смогут использовать баг в Google Photos

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Владельцы iPhone больше не смогут использовать баг в Google Photos
Владельцы iPhone больше не смогут использовать баг в Google Photos / unsplash

Недавно в сети появилась информация, что владельцы iPhone могут хранить в Google Photos любое количество несжатых снимков. Такой щедрости не предлагают даже владельцам новеньких смартфонов Pixel 4 и представители поисковика поспешили прокомментировать ситуацию.

Что случилось? Сервис действительно открыт для неограниченного количества фото и видео с iPhone, но их качество намеренно меняется в худшую сторону, сообщает ubergizmo.

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Если большинство владельцев смартфонов это устраивает, то энтузиастам, которые сохраняют снимки в RAW и других форматах без сжатия, такой вариант не очень понравится.

В Google назвали сохранение снимков с устройств Apple в исходном качестве "багом" и сообщили, что работают над его устранением. Вероятно, тем, кто уже воспользовался этой лазейкой, придется сохранять искусственно ухудшенные сервисом фотографии или платить за безлимитный виртуальный диск.

Кто еще получил доступ к хранению несжатых фото? Ранее неограниченное пространство под файлы предлагали владельцам гаджетов серии Google Pixel, но затем сроки хранения были сокращены, а для Google Pixel 4 и Pixel 4 XL размещения в Google Photos кадров без сжатия не предусмотрено вовсе.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно iPhone Apple Google Смартфоны Интернет
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