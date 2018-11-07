Владельцы смартфонов Mate 20 Pro теперь могут смело снимать под водой

Китайский бренд представил водонепроницаемый чехол для своих смартфонов Mate 20 Pro. Благодаря ему теперь можно будет телефон не только погружать под воду, но и проводить там съемку.

Как пишет ресурс Gizchina, с новым водонепроницаемым чехлом пользователь сможет погружать смартфон на глубину до 5 метров примерно на один час. Без чехла же Mate 20 Pro можно опускать на глубину до 1,5 метра лишь на полчаса.

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Благодаря защитному чехлу Mate 20 Pro можно будет опускать на глубину до 5 метров

В то же время вместе с чехлом можно будет активировать "подводный режим камеры", который, по предположению журналистов, должен принимать во внимание водную среду и затем делать фотографии лучше.

Заметим, что корпус чехла толстый, поэтому его будет комфортно держать даже при неудобных ситуациях. Кроме того, прозрачное стекло позволит использовать экран даже под водой.



Корпус удобно держать при любых ситуациях, а прозрачное стекло повзолит пользоваться смартфоном под водой

Сейчас Huawei Mate 20 Pro Wateproof Case можно купить в Китае по цене в 599 юаней, что примерно равно 86 долларов или 2,4 тысяч гривен.

Напомним, недавно компания Нuawei представила 8-дюймовый планшет Waterplay 8. Одним из главных преимуществ новинки является защита от воды по стандарту IP67. То есть пользователь может даже погружать устройство под воду на короткий срок.

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