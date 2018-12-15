Владельцы смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T могут "превратить" свои устройства на Xiaomi

В сети появился порт фирменной прошивки от Xiaomi – MIUI 10 для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T. Создал ее участник форума XDA-Developers под ником ProtoDeVNan0. В то же время программное обеспечение получило номер сборки 8.11.23 и является основанным на операционной системе Android 9 Pie.

Как сообщается непосредственно на самом ресурсе XDA, это пока только первая версия, поэтому имеет она некоторые недостатки, но их обещают исправить в будущих обновлениях.

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Прошивку MIUI 10 для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T создал участник форума XDA-Developers под ником ProtoDeVNan0

Оболочка получила номер сборки 8.11.23 и основана на Android 9 Pie

В целом же оболочка работает стабильно и в ней присутствуют все основные нововведения MIUI 10. Например, фирменный интерфейс системы, навигационные жесты управления, встроенный искусственный интеллект и тому подобное.

Прошивка имеет определенные недостатки, однако в целом работает стабильно

Добавим, что установить ее на свои устройства могут все желающие. Для этого необходимо загрузить исходные файлы по ссылке, однако перед этим не будет лишним сделать резервное копирование.



ROM MIUI 10 для OnePlus 6 и OnePlus 6T есть в свободном доступе

Оболочка имеет все основные нововведения прошивки от Xiaomi – MIUI 10

К слову, недавно стало известно о 21 модели смартфонов Xiaomi, которые во время второй волны распространения получат стабильную прошивку MIUI 10.

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