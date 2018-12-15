Владельцы смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T могут "превратить" свои устройства на Xiaomi

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Разработчику удалось перенести оболочку MIUI 10 на смартфоны OnePlus 6 и OnePlus 6T
Разработчику удалось перенести оболочку MIUI 10 на смартфоны OnePlus 6 и OnePlus 6T / Соцсети

В сети появился порт фирменной прошивки от Xiaomi – MIUI 10 для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T. Создал ее участник форума XDA-Developers под ником ProtoDeVNan0. В то же время программное обеспечение получило номер сборки 8.11.23 и является основанным на операционной системе Android 9 Pie.

Как сообщается непосредственно на самом ресурсе XDA, это пока только первая версия, поэтому имеет она некоторые недостатки, но их обещают исправить в будущих обновлениях.

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Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android

Прошивку MIUI 10 для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T создал участник форума XDA-Developers под ником ProtoDeVNan0

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android

Оболочка получила номер сборки 8.11.23 и основана на Android 9 Pie

В целом же оболочка работает стабильно и в ней присутствуют все основные нововведения MIUI 10. Например, фирменный интерфейс системы, навигационные жесты управления, встроенный искусственный интеллект и тому подобное.

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android

Прошивка имеет определенные недостатки, однако в целом работает стабильно

Добавим, что установить ее на свои устройства могут все желающие. Для этого необходимо загрузить исходные файлы по ссылке, однако перед этим не будет лишним сделать резервное копирование.

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android
ROM MIUI 10 для OnePlus 6 и OnePlus 6T есть в свободном доступе

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android

Оболочка имеет все основные нововведения прошивки от Xiaomi – MIUI 10

К слову, недавно стало известно о 21 модели смартфонов Xiaomi, которые во время второй волны распространения получат стабильную прошивку MIUI 10.

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Теги: Техно Смартфоны Информационные технологии Xiaomi OnePlus Android
Источник: Техно
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