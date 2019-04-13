Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S7 могут получить Android 9.0

На протяжении многих лет Samsung придерживалась двухлетнего цикла обновления флагманских смартфонов, выпуская для них лишь два масштабных обновления Android. Однако в сети появилась информация, что южнокорейский производитель может изменить своим традициям и расширит срок поддержки своих устройств.

Где обнаружили долгожданное обновление? Как сообщает Gizchina, компания Samsung неожиданно зарегистрировала в базе данных Wi-Fi Alliance смартфон Galaxy S7 (модель SM-G930F), который представили в 2016 году.

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Самое интересное, что в графе операционной системы указан Android 9.0. Напомним, последним обновлением для этого аппарата стал Android 8.0 Oreo.



Samsung Galaxy S7 получат новую версию Android

Получат ли смартфоны обновление? Пока рано делать какие-то выводы, но у владельцев Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge появилась надежда получить официальное обновление до Android 9.0 Pie. Возможно, Samsung решила взять пример с Google и OnePlus, которые выпускают для своих устройств по три больших апдейта Android.

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