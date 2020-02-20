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Владельцы смартфонов Samsung получили странное уведомление: что оно означает

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Владельцы смартфонов Samsung получили странное уведомление / ktc.ua

Некоторые пользователи смартфонов Samsung по всему миру получили сообщение с цифрой "1". "Жертвами" стали около тысячи владельцев девайсов Samsung.

Как пишет издание The Verge, оповещения получили пользователи, имеющие установленное фирменное приложение Find My Mobile ("найдите мой телефон").

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Оно дает возможность удаленно управлять телефоном с другого устройства Samsung, в частности, когда его потеряли или украли.

"Ох черт, я получил это странное уведомление от Find My Mobile и сдуру на него нажал. Ничего не произошло, но у меня чуть ли не сердечный приступ", – написал пользователь Джош Брум.

"Я получил это странное сообщение "найди свой мобильный" и по неосторожности нажал на него, и ничего не произошло, но я сейчас немного напуган", – пишет другой владелец Samsung под ником heaven's lust.

Что говорит Samsung

В компании Samsung оперативно отреагировали на проблему. Там объяснили, что произошел технический сбой в одном из приложений. При этом там подчеркнули, что этот сбой никоим образом не повлиял на устройства пользователей.

"Мы приносим извинения за все неудобства, которые это могло повлечь для наших пользователей", – сказано в заявлении.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
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