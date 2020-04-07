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Владелец компании Zoom вдвое увеличил свое состояние за два месяца пандемии коронавируса

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Юань Чжэн / Habr

Пока пандемия коронавируса наносит ущерб экономике во всем мире, есть и такой бизнес, который только развивается и растет. К нему можно отнести и сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч Zoom.

Приложение стало чрезвычайно популярным после введения карантина во всем мире. Оно доступно для операционных систем Windows, MacOS, Android и iOS и имеет плагин, который позволяет использовать Zoom прямо в браузере Google Chrome и Mozilla Firefox.

Больше об этом Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу

Популярность программы увеличила и стоимость акций самой компании. Только за два месяца они взлетели в цене вдвое – с 76 долларов до 146 долларов, пишет Hurun Institute.

Вместе с увеличением стоимости акций, выросли и доходы основателя компании Zoom Video Communications Юань Чжэна. Только за два месяца 2020 года (с января по март), его капитал вырос с 3,5 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов.

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Кто такие Юань Чжэн и платформа Zoom

Американо-китайский бизнесмен. Родился в шахтерской семье в Китае. Окончил технологический университет в провинции Шаньдун. В середине 1990-х переехал в США. Там сменил имя на Эрик Юань. Работал в компании Cisco в Кремниевой Долине.

В 2011 году основал компанию Zoom Video Communications, которая создала сервис для видеосвязи. Сам сервис Zoom запустися только в январе 2013 года. За четыре года стоимость компании достигла миллиарда долларов, а в марте 2019 года, после выхода на биржу – 16 миллиардов долларов.

С начала пандемии коронавируса и введения карантина только в марте каждый день программу устанавливали от 350 до 650 тысяч раз. В марте 2020 года стоимость компании оценили в 29 миллиардов долларов.

Проблемы с использованием Zoom

В Zoom не предусмотрено сквозное шифрование данных. Именно это обстоятельство позволяет как минимум разработчику наблюдать за частными видеоконференциями. Поэтому Илон Маск и NASA запретили Zoom для использования среди своих сотрудников.

Также житель города Сакраменто, штат Калифорния, Роберт Каллен подал в суд на сервис Zoom из-за разглашения конфиденциальной информации третьим лицам.

В заявлении истца, поданном в понедельник в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что при установке или открытии ящика сервис без ведома пользователя передает информацию о нем третьим лицам, например, компании Facebook.

Кроме того тысячи записей видеозвонков Zoom были обнародованы в сети. Среди них записи конференций, уроков, частных разговоров, а также личных данных, в том числе детей. Записи видеозвонков попали на YouTube и Vimeo.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно IT-бизнес
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