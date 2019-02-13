Вместе с флагманом Galaxy S10 Samsung представит беспроводные наушники Galaxy Buds: что известно

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Galaxy Buds представят 20 февраля
Galaxy Buds представят 20 февраля / sammobile.com

На 20 февраля компания Samsung запланировала большую презентацию, в рамках которой представит долгожданный флагманский смартфон Galaxy S10. Теперь стало известно, что во время того же мероприятия компания покажет еще и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Как пишет gagadget.com в сети появились качественные рендеры и некоторые спецификации Samsung Galaxy Buds.

Так, снаружи новые наушники похожи на предшественников Gear IconX. Они получат аккумуляторы емкостью 58 мАч и зарядный кейс с батареей на 252 мАч.

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Кейс будет поддерживать функцию беспроводной зарядки. Galaxy Buds также будет иметь поддержку Bluetooth 5.0, встроенный накопитель на 8 ГБ и защиту от воды по стандарту IPX2.

Samsung Galaxy Buds
Samsung Galaxy Buds будут доступны в 3 цветах

Новинка будет доступна в трех цветах: черном, белом и желтом.

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Теги: Техно Samsung Galaxy S10 Samsung Гаджеты
Источник: 24 Канал
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