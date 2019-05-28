Вместе со смартфоном Redmi K20 Xiaomi представит бюджетный ноутбук

Уже 28 мая китайская компания Xiaomi проведет свою очередную презентацию, в рамках которой представит новый недорогой флагманский смартфон Redmi K20. При этом инсайдеры уверяют, что вместе со смартфоном покажут еще и недорогой ноутбук.

Как сообщил инсайдер Мукул Шарма, это будет бюджетный ноутбук под брендом Redmi. Он даже обнародовал официальный тизер, в котором говорится о том, что нас ждет еще один сюрприз.

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Что известно о "сюрпризе". Несколько дней назад в сети появились слухи, что Redmi готовится выпустить свой первый ноутбук, который получит название RedmiBook 14.

По слухам, ноутбук получит три модификации поцесора: CPU Intel Core i3, Core i5 или Core i7, который будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Емкость флеш-хранилища составит 512 ГБ. Некоторые версии будут включать дискретную видеокарту GeForce MX250.

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