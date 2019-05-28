Вместе со смартфоном Redmi K20 Xiaomi представит бюджетный ноутбук

59 Читати новину українською
Сюрприз от Redmi
Сюрприз от Redmi

Уже 28 мая китайская компания Xiaomi проведет свою очередную презентацию, в рамках которой представит новый недорогой флагманский смартфон Redmi K20. При этом инсайдеры уверяют, что вместе со смартфоном покажут еще и недорогой ноутбук.

Как сообщил инсайдер Мукул Шарма, это будет бюджетный ноутбук под брендом Redmi. Он даже обнародовал официальный тизер, в котором говорится о том, что нас ждет еще один сюрприз.

Читайте также: Новый флагманский смартфон Redmi K20 уже доступен для заказа

Что известно о "сюрпризе". Несколько дней назад в сети появились слухи, что Redmi готовится выпустить свой первый ноутбук, который получит название RedmiBook 14.

По слухам, ноутбук получит три модификации поцесора: CPU Intel Core i3, Core i5 или Core i7, который будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Емкость флеш-хранилища составит 512 ГБ. Некоторые версии будут включать дискретную видеокарту GeForce MX250.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Почему возникают судороги в ногах
сегодня
1596
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты ноутбук Redmi K20 Redmi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1166
Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
25 мая 22:03 Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
Ірина Полицька 214
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
27 мая 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
93
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 321
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
24 мая 16:02 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
1412
Новости
Больше новостей
Залиште відгук