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Внедрение e-гривны: как это повлияет на украинцев

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Внедрение e-гривны / 24 Канал

В 2018 году нацбанк выпустил 5 тысяч электронных гривен. Это было в рамках пилотного проекта. Как рассказал глава НБУ Яков Смолий, они продолжают изучать возможность выпуска e-гривны и планируют вернуться к этому вопросу в будущем.

Как передает "Интеракс-Украина", Смолий добавил, что цифровая валюта потенциально может полностью изменить "ландшафт банковской системы".

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Что изменит e-гривна

"Банковская система может перестать быть главным финансовым посредником, если большая часть населения перейдет на использование цифровой валюты НБУ вместо наличных и банковских счетов", – рассказал глава Нацбанка.

Что касается уровня инфляции, то электронная гривна существенно не повлияет, ведь цифровая валюта будет эмитировать центральные банки, которые контролируют этот процесс.

В то же время, с другой стороны, в случае неблагоприятных сценариев деньги клиентов могут перетекать с их банковских счетов в цифровые валюты центральных банков, что потенциально может создать проблемы для банка с ликвидностью или для устойчивости банковской системы в целом.

Почему проект отложили

Как пояснил Смолий, в первую очередь это несовершенные технологии. Еще один вопрос – как эта цифровая валюта может влиять на стоимость денег в экономике и, в конечном итоге, на инфляцию.

В общем Смолий добавил, что переход от бумажных к электронным деньгам – шаг эволюции в современном мире, поэтому это неотвратимый процесс в Украине.

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Теги: Новости Техно Гривна Техно Интернет
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