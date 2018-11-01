Во Львове состоится масштабная конференция, посвященная искусственном интеллекту

26 Читати новину українською
Конференция AI & Big Data Day 2018
Конференция AI & Big Data Day 2018 / Соцсети

В субботу, 3 ноября, во Львове состоится большая конференция AI & Big Data Day 2018, посвященная новейшим разработкам в области искусственного интеллекта и обработки больших данных. Участие в событии примут разработчики, стартап-предприниматели, ученые.

Об этом сообщили организаторы.

В частности, участникам обещают встречу с "звездами мирового масштаба в области искусственного интеллекта". Также в конференции примут украинские докладчики, которые должны поделиться своими наработками и новинками.

Читайте также: В Японии приехало более полутора тысяч уникальных роботов: яркие фото и видео

"Поток создан для всех, кто хочет узнать о последних тенденциях, инструментах и лучших практиках ведущих специалистов в области Data Science, а также познакомиться со своими потенциальными менторами и партнерами", – говорят организаторы.

Кроме того, участники смогут приобрести реальные навыки в использовании современных инструментов анализа данных.

Конференция AI&Big Data Day 2018 стартует в 10:00 и продлится до 6 вечера.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Новости Львова Искусственный интеллект
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
сегодня 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 205
Почему упала российская ракета "Союз"
31 октября 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
665
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
30 октября 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
728
Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября 18:09 Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
453
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
29 октября 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
139
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 777
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук