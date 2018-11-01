Во Львове состоится масштабная конференция, посвященная искусственном интеллекту

В субботу, 3 ноября, во Львове состоится большая конференция AI & Big Data Day 2018, посвященная новейшим разработкам в области искусственного интеллекта и обработки больших данных. Участие в событии примут разработчики, стартап-предприниматели, ученые.

Об этом сообщили организаторы.

В частности, участникам обещают встречу с "звездами мирового масштаба в области искусственного интеллекта". Также в конференции примут украинские докладчики, которые должны поделиться своими наработками и новинками.

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"Поток создан для всех, кто хочет узнать о последних тенденциях, инструментах и лучших практиках ведущих специалистов в области Data Science, а также познакомиться со своими потенциальными менторами и партнерами", – говорят организаторы.

Кроме того, участники смогут приобрести реальные навыки в использовании современных инструментов анализа данных.

Конференция AI&Big Data Day 2018 стартует в 10:00 и продлится до 6 вечера.

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