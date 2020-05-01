Во время карантина количество вредоносных сайтов существенно возросло: эксперты

В первый квартал 2020 года резко выросло количество мошеннических сайтов. Эксперты из компании ESET, производящей антивирусное программное обеспечение, заявляют о росте таких сайтов на 21% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Эксперты из ESET также назвали основные тенденции распространения интернет-угроз с начала 2020 года, в частности во время карантина.

Важно Хакеры блокируют Android-смартфоны, используя информацию о коронавирусе

Речь идет о ресурсах, которые распрастраняют угрозы, мошенническую информацию, а также осуществляют несанкционированный сбор конфиденциальных данных пользователей.

Угрозы в интернете

При этом, как говорят эксперты, программ-вымогателей и угроз для скрытого майнинга криптовалют в этот период наоборот уменьшилось.

Также в компании добавили, что ситуация с коронавирусом и карантином тоже повлияла на действия киберпреступников.

Некоторые изменения в мире киберугроз частично вызваны ситуацией с пандемией СOVID-19. В частности, в марте специалисты ESET обнаружили волну распространения мошеннических и вредоносных кампаний, которые использовали тему пандемии как приманку,

– говорят эксперты.

Еще один мошеннический метод – это ПО для преследования. Для этого хакеры используют легитимные инструменты, например, программы для родительского контроля или управления производительностью работников. Такие программы используют для разоблачения измены кого-то из партнеров. Впоследствии этот контент используют для шантажа. Такой вид мошенничества вырос на треть.

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Также возросло количество выявленных банковских вредоносных программ. По данным специалистов ESET, в этой категории лидировала JS/Spy.Banker, на которую приходится более трети всех выявленных банковских программ. Эта вредоносная программа используется для кражи банковских данных жертв в браузерах.

И наибольший рост "популярности" показывает программа Win/Spy.Ursnif. Как говорят эксперты, уровень ее распространения в первом квартале увеличился до 13% среди банковского программного обеспечения. Через программу злоумышленники могут похищать учетные данные. Вредоносное ПО распространяют подозрительные ссылки и вложения по электронной почте.

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