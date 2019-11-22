Во время презентации Tesla Cybertruck у пикапа треснуло бронированное стекло: фото

В пятницу, 22 ноября, Инон Маск официально представил Tesla Cybertruck – первый электрический пикап компании. Однако во время презентации не обошлось без неожиданностей.

Что произошло

Важно: Илон Маск представил футуристический пикап Tesla Cybertruck: характеристики и цена

Во время демонстрации надежности бронированного стекла электрокара и показательно броска стального шара оно треснуло. Илон Маск, который присутствовал на презентации, отметил, что компания "починит это позже".



У Tesla Cybertruck треснуло бронированное стекло

Заметим, пикап получил не только "пуленепробиваемое" стекло, но и защищенный кузов, который протестировали ударом биты.

Особенности и модификации Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck получил дизайн в стиле фильма "Бегущий по лезвию" и три модификации.

Базовая модель оборудована одним двигателем и задним приводом, запас хода – до 400 километров на одном заряде. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Производство модель начнут в 2021 году и поступит в продажу с ценником 39 900 долларов.

Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода до 480 километров сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды. Эта модификация также сойдет с конвейера в 2021 году и обойдется покупателям в 49 900 долларов.

Полноприводная версия с тремя двигателями, запасом около 800 километров будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды. Эту версию электрокара можно будет купить в 2022 году по цене 69 900 долларов.

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