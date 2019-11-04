Vodafone готова запустить сеть для "интернета вещей" в Украине: детали

Компания Vodafone объявила о готовности запуска собственной NB-IoT сети в Украине. Как отметили в компании, в преддверии коммерческого запуска планируют провести пользовательское тестирование сети.

Успешные тесты на реальных фрагментах сети Vodafone уже состоялись в Харькове, Одессе, Киеве, Житомире, Кропивницком, Кривом Роге, Херсоне и Днепре. Испытания прошли специальные модули для smart metering с автоматизированной передачей показаний, отметили в пресс-службе компании.

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Что такое NB-IoT? Это стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными. Его разработал консорциум 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первую рабочую версию спецификации представили в июне 2016 года.



В частности, этот стандарт связи предназначен для быстрого развертывания "интернета вещей". Это концепция сети, состоящей из взаимосвязанных физических устройств, которые имеют встроенные датчики, а также программное обеспечение, позволяющее осуществлять передачу и обмен данными между физическим миром и компьютерными системами, посредством использования стандартных протоколов связи.

В Vodafone отметили, что устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов.



Vodafone запустит в Украине сеть для "интернета вещей"

Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE. Для пользователей – это гарантия безопасности данных: шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты.

Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем у голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

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