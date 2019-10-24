Vodafone Ukraine продают азербайджанской компании Bakcell: что об этом известно

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Vodafone Украины продают азербайджанской компании Bakcell
Vodafone Ukraine продают азербайджанской компании Bakcell / Фото из свободных источников

Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанской компании Bakcell приобрести Vodafone Украины. Заметим, Vodafone считается вторым по величине мобильным оператором в Украине и обслуживает 19,7 миллиона абонентов.

Такое решение изданию "Европейская правда" подтвердил глава АМКУ Юрий Терентьев.

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Дали разрешение ООО "Бакселл" на покупку "Водафон Украина", – подчеркнул чиновник.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "BAKCELL" (город Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании "Preludium B.V." (город Амстердам, Нидерланды), которая обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", – сообщили в АМКУ.

Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом "Vodafone",
– говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Что известно о Bakcell?Это оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Компания основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящий из более 7500 базовых станций, охватывает 93% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 миллиона человек.

Что известно о Vodafone Ukraine? В то же время Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 миллиона абонентов. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юридических лица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландский Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Что будет с клиентами Vodafone Ukraine? Журналисты Техно 24 обратились за комментарием в пресс-службу Vodafone Ukraine, однако там эту информацию пока не комментируют. Вероятно, существующим пользователям мобильного оператора не стоит переживать по поводу покупки компании – на них это никак не повлияет.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Украины Техно Новости Техно Vodafone IT-бизнес
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