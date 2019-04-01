Vodafone создает собственную IT-компанию в Украине

Мобильный оператор "Vodafone-Украина" создает собственную компанию IT SmartFlex. Она будет работать над разработкой программного обеспечения и готовых IT-решений для материнской компании.

Как сообщили в пресс-службе компании, IT SmartFlex уже начала работу с 1 апреля.

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Компания будет иметь два направления работы:

R&D (research and development или исследования и разработка); Системная интеграция.

То есть в компании будут заниматься как разработкой решений, так и их внедрением. Компанию возглавил Александр Денисюк, а руководителем R&D-центра стал Игорь Шкурко.

"Мы создаем собственный экспертный центр для разработки и интеграции новых продуктов и сервисов компании Vodafone. Мы готовы обеспечить не только качество, но и скорость внедрения этих продукте", – заявил Данилюк.

Интересно, что в будущем компания планирует выйти на внешний рынок, где работает Vodafone.

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