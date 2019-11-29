Vodafone Украина продают человеку, связанному с семьей президента Азербайджана

Фактического владельца холдинга, который купил Vodafone Украина, в Азербайджане считают фигурой, подконтрольной начальнику охраны президента страны Ильхама Алиева.

Об этом в комментарии "НВ" заявил Хафиз Бабаев, журналист-расследователь из Баку.

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Формально Bakcell и группа, в которую она входит, принадлежат какому-то Насибу Гасанову. Но ни один нормальный бизнесмен в Азербайджане не видел этого человека в лицо,

– рассказал Бабаев.

По словам журналиста, Гасанова на родине считают фигурой, подконтрольной Бейляру Аюбову, начальнику охраны президента страны Ильхама Алиева.

Он также рассказал, что конечным бенефициаром NEQSOL Holding является руководящая семья президента Азербайджана.

Что известно о NEQSOL Holding? Основан в 1990-х годах. Кроме телекоммуникационного бизнеса владеет строительными активами и предприятиями по добыче нефти и газа, которые зарегистрированы в Великобритании, но действуют в первую очередь в каспийском регионе. Одна из компаний NEQSOL имеет в роли партнера SOCAR, государственную нефтяную компанию Азербайджана.

Продажа Vodafone Ukraine

Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанской компании Bakcell купить Vodafone Украина за 734 миллиона долларов. Заметим, Vodafone считается вторым по величине мобильным оператором в Украине и обслуживает 19,7 миллиона абонентов.

Что будет с клиентами оператора

Журналисты Техно 24 обратились за комментарием в пресс-службу Vodafone Ukraine, однако там эту информацию пока не комментируют. Вероятно, существующим пользователям мобильного оператора не стоит переживать по поводу покупки компании – на них это никак не повлияет.

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