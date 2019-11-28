Вокруг черных дыр могут вращаться десятки тысяч планет

Кроме планет-сирот, не привязанных к каким-либо небесным объектам, каждая известная астрономам планета вращается вокруг звезды. Однако, согласно новым расчетам ученых, технически планеты могут формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр, создавая огромные системы из тысяч миров.

Как формируются планеты

Обычно планеты формируются из протопланетных дисков – колец пыли и газа, вращающиеся вокруг звезд. Частицы постепенно склеиваются, образуя комки все больших размеров, набирая массу и привлекая все больше материи. Так появляются системы планет, вращающихся вокруг них спутников меньшего размера, а также астероидов и комет, возникших из того, что осталось.

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Но звезды – не единственные объекты с дисками пыли во Вселенной. У сверхмассивных черных дыр облака пыли и газа еще больше. В некоторых случаях их масса может достигать массы 100 тысяч наших Солнц, то есть примерно в миллиард раз больше, чем в стандартном протопланетном диске.

Исследования

Астрономы Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) применили к этим гигантским дискам обычные модели формирования планет, чтобы понять, могут ли планеты возникнуть вокруг черных дыр. И пришли к выводу, что при правильных условиях это вполне реально, пишет New Atlas.

Они исследовали черные дыры, расположенные в центре активных галактик. Поскольку диск пыли может быть очень плотным – в этих регионах очень низкая температура. На частицах пыли образуются ледяные поверхности, благодаря которым они склеиваются и формируют планеты. Через несколько сотен миллионов лет – не так долго в масштабе Вселенной – вокруг черной дыры начинают вращаться планеты. И их может быть очень много.

Наши вычисления показали, что десятки тысяч планет с массой, в десять раз превышающей Землю, могут возникнуть в десяти световых годах от черной дыры. Вокруг черных дыр могут существовать планетарные системы впечатляющих размеров,

– сказал автор исследования Эйихиро Кокубо.



Пока непосредственных доказательств того, что вокруг черных дыр вращаются планеты, у ученых нет, и они не уверены, что мы сможем их обнаружить ближайшее время. Но знать о такой возможности в любом случае полезно для построения картины мира.

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