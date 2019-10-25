Volkswagen представила гибридную версию автомобиля Golf: особенности

В компании Volkswagen неоднократно намекали на выход восьмого поколения модели Golf. Наконец производитель представил новинку, главной особенностью которой стали электромоторы и наличие сразу пяти версий.

Особенности нового авто. Volkswagen выпустила сразу несколько вариантов Golf с гибридными установками. В дополнение к бензиновому двигателю автомобили получили литий-ионную батарею, запаса которого достаточно для преодоления 60 километров на электрической тяге, сообщает Engadget.

Читайте также: Когда автомобили Tesla получат полный автопилот: Илон Маск назвал сроки

Компания отказалась от аналоговых спидометров, заменив их цифровыми. В дополнение к 8,25-дюймовой приборной панели в салоне установлен дисплей на 10 дюймов с информационно-развлекательной системой и поддержкой голосового ассистента Alexa.

Еще одной особенностью новинок стал стандарт связи, позволяющий автомобилям взаимодействовать между собой. В будущем планируется с помощью такого выявления сделать движение более безопасным, ведь машины способны "видеть" друг друга на расстоянии до 800 метров.

Модификации. Наряду с гибридами есть и традиционные версии с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным двигателем, а также мотором, работающий на природном газе.

Дата выхода и цена. Volkswagen Golf 8 будет доступен в салонах уже с декабря 2019 года. Сейчас цену новинки не сообщают.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно