Volkswagen представит интересный электрокар: детали

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Volkswagen представит интересный электрокар
Volkswagen представит интересный электрокар / Фото из свободных источников

Концерн Volkswagen в начале марта на Женевском автосалоне покажет новый концепт-кар с полностью электрическим приводом. Немецкая компания продемонстрирует небольшой легкий автомобиль – багги – для езды по бездорожью.

Как сообщает  Volkswagen,в основу электрической версии багги положена модульная платформа электрического привода (МЭВ).

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Концерн отмечает, что багги является очередным примером того, насколько разными могут быть электрокары на базе МЭВ. Платформа позволяет создавать машины разных классов для разных условий эксплуатации.

Volkswagen

Новый автомобиль Volkswagen представят в марте на Женевском автосалоне

Как можно видеть на тизерных изображениях, новый концет-кар получил дизайнерские элементы в стиле классического "Жука". При этом багги может похвастаться большим дорожным просветом и шинами с внедорожным протектором.

Volkswagen

Багги от Volkswagen имеет стильный дизайн

О ходовых характеристиках новинки пока ничего не сообщается.

Что такое багги?
Это небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. Название "багги" происходит от уменьшительной формы американского названия "Жука". Первые багги появились в Соединенных Штатах в пятидесятые годы прошлого века. Основой таких машин повышенной проходимости обычно становились подержанные автомобили Volkswagen Beetle ("Жук"), с которых снимались двери, крылья и другие элементы кузова.

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Теги: Техно Авто Искусственный интеллект Женевский автосалон Volkswagen
Источник: Техно
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