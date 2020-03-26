Volkswagen превратила культовый микроавтобус 60-х в электрокар: фото

Вслед за прошлогодним апгрейдом ретро-модели Type 20 немецкая компания Volkswagen представила обновленную версию микроавтобуса e-BULLI T1 Samba образца 1966 года. Изменениям подверглась не только силовая установка автомобиля, но и другие привычные водителям элементы.

При создании концептуального транспорта производитель постарался сохранить вид электрокара в духе атмосферы 60-х, отмечает Mashable.

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Главные изменения

Ключевые изменения пришлись на функциональность модели: например, классические круглые фары заменили светодиодными элементами вместо ламп, а радиоприемник получил модуль Bluetooth, USB-порт и даже поддержку технологии We Connect, с помощью которой информация о состоянии автомобиля передается на смартфон.



Приборная панель e-BULLI T1 Samba

На приборной панели микроавтобуса разместился цифровой дисплей, который информирует водителя о скорости движения, состоянии аккумулятора и других важных показателях. Среди прочих особенностей ретромобиля – панорамная крыша, кожаные сиденья и отделка салона с применением дерева.



Салон обтянули кожей и деревянными панелями

На одном заряде аккумулятора емкостью 45 квтч обновленный e-BULLI T1 Samba может проехать до 199 километров. При этом версия с электродвигателем имеет большую максимальную скорость по сравнению с оригиналом – 130 против 105 км/ч.



e-BULLI T1 Samba быстрее оригинальной модели, а ее запас хода-199 километров

Цена

Новинка была представлена в единственном экземпляре, но по уверению производителя, "прокачать" свой бензиновый автомобиль могут и другие владельцы модели. Обойдется электрический e-BULLI T1 Samba 69 500 долларов.

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