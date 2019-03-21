Volvo запускает систему ограничения скорости в своих автомобилях Care Key: что об этом известно

Компания Volvo Cars представила технологию Care Key, которая призвана повысить безопасность движения в ситуациях, когда автомобиль используется в качестве транспортного средства для каршеринга. Система позволяет установить ограничения скорости перед тем, как вы передаете автомобиль другим водителям.

Предполагается, что Care Key будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба Volvo Cars.

Читайте также: Илон Маск представил новый электрокар Tesla Model Y

"Многим хотелось бы иметь возможность одолжить свой автомобиль друзьям или близким и при этом не беспокоиться об их безопасности на дорогах. Care Key – один из эффективных инструментов решения этой проблемы и гарантия спокойствия и уверенности владельцев Volvo в безопасности их друзей и близких", – отметил автопроизводитель.



Volvo Care Key будет устанавливать ограничение скорости

Отметим, что с 2020 года Volvo Cars ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 километров в час. Технология Care Key позволит при необходимости вводить еще более жесткие ограничения скорости.

Система Care Key будет входить в стандартную комплектацию всех автомобилей Volvo с 2021 модельного года.

Ограничение максимальной скорости и Care Key обеспечивают видимые преимущества не только в вопросе безопасности. Они еще способны принести владельцам Volvo и финансовую выгоду,

– сообщили в компании.



Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно