Volvo запустило в производство прямого конкурента Tesla Model 3

Автомобильная компания Volvo представила электромобиль Polestar 2 в начале 2019 года. Теперь же шведы сообщили о запуске пилотного производства новой модели в Китае, на заводе Geely. Компания рассчитывает составить конкуренцию популярному автомобилю Илона Маска.

Поставки первых автомобилей клиентам, которые сделали предварительный заказ, начнутся уже в 2020 году. Сейчас на заводе в Китае разрабатывают первую тестовую партию.

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Для чего Volvo запускает тестовое производство

Цель тестового производства - подтвердить качество и безопасность новой модели. Испытания опытных образцов будут проходить на специальной трассе прямо на территории завода.

В течение следующего года планируется начать и серийный выпуск Polestar 2. В первый год стоимость электромобиля составит 68 200 долларов, а затем выйдут более доступные версии - по цене от 45 400 долларов.

При чем тут Tesla

Электромобиль Polestar 2 изначально планировался, как прямой конкурент Tesla Model 3. Авто будет оснащено аккумулятором емкостью 78 кВт*ч, что обеспечит дальность поездки в течение 440 километров.

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