Volvo запустило в производство прямого конкурента Tesla Model 3

35 Читати новину українською
Polestar 2 / Volvo

Автомобильная компания Volvo представила электромобиль Polestar 2 в начале 2019 года. Теперь же шведы сообщили о запуске пилотного производства новой модели в Китае, на заводе Geely. Компания рассчитывает составить конкуренцию популярному автомобилю Илона Маска.

Поставки первых автомобилей клиентам, которые сделали предварительный заказ, начнутся уже в 2020 году. Сейчас на заводе в Китае разрабатывают первую тестовую партию.

Интересно: Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире

Для чего Volvo запускает тестовое производство

Цель тестового производства - подтвердить качество и безопасность новой модели. Испытания опытных образцов будут проходить на специальной трассе прямо на территории завода.

В течение следующего года планируется начать и серийный выпуск Polestar 2. В первый год стоимость электромобиля составит 68 200 долларов, а затем выйдут более доступные версии - по цене от 45 400 долларов.

При чем тут Tesla

Электромобиль Polestar 2 изначально планировался, как прямой конкурент Tesla Model 3. Авто будет оснащено аккумулятором емкостью 78 кВт*ч, что обеспечит дальность поездки в течение 440 километров.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника
сегодня
17024
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Tesla Volvo Электромобили Авто
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська 8374
11 декабря 19:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 116
11 декабря 17:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 283
11 декабря 09:03 Обзор Xiaomi Mi Watch: все секреты умных часов
Назар Токар 150
10 декабря 19:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 232
Новости
Больше новостей
Залиште відгук