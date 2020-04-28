Восьмилетний ребенок "сломал" родительский контроль iOS

Использовать в качестве родительского контроля функционал Screen Time в iOS – не очень хорошая идея. На этот раз восьмилетний ребенок путем простых манипуляций смог запустить просмотр роликов на YouTube, хотя это было запрещено в настройках Screen Time.

История случилась с 8-летней сестрой одного из пользователей форума Reddit.

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Screen Time появился в iOS 12, там можно найти настройки для режима "отбоя", установление лимитов на использование приложений, перечень избранных программ и возможность ограничения контента.

Родительский контроль

Чаще всего многие родители и в новых устройствах с iOS 13 используют Screen Time в качестве системы родительского контроля, не задумываясь, что дети знают секреты, позволяющие обойти некоторые запреты в iOS. Конечно, все тайное становится явным.

Именно это и произошло с пользователем Reddit, которому родители также заблокировали часть функций в iPhone с помощью Screen Time. Однако, его сестра спокойно смотрела видео в YouTube на своем iPhone 6 с iOS 12.4.6, хотя и на нем стоял аналогичный запрет с помощью Screen Time.

Оказалось, что восьмилетняя девочка сама смогла найти способ, как обойти блокировку Screen Time через iMessage App Store и запустить необходимый ей сервис. Далее пользователь Reddit смог также повторить эти действия уже на своем iPhone X с iOS 13.4.1 и обойти блокировку. И другие пользователи смогли повторить эту процедуру на iPhone SE и iPhone 11 Pro с iOS 13.4.1.

Как удалось обойти Screen Time

Для обхода блокировки нужно:

открыть программу Messages (Сообщения);

создать новое текстовое сообщение;

используя мини-панель приложения iMessages, провести пальцем по панели и нажать на iMessages App Store, причем все остальные приложения там недоступны, включая YouTube;

дальше найти YouTube в App Store и нажать "Открыть".

Технически, таким же образом можно открывать другие заблокированные приложения.

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