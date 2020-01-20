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Восстание машин: электрокары Tesla сами давят на педаль газа – детали инцидента

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Автомобили Tesla сами давят на педаль газа / Unsplash

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала рассмотрение петиции, в которой агентство просят отозвать около полумиллиона электрокаров Tesla. Причиной подачи документа называют массовые случаи самовольного разгона автомобилей (даже в случаях, когда водитель не касался педали акселератора).

Что произошло

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По заверениям ведомства, проблема с незапланированным ускорением затрагивает около 500 тысяч электрокаров компании, включая модели Tesla Model S, Model X и Model 3, передает 4PDA.

На данный момент уже зафиксировано 127 жалоб от водителей 123 автомобилей: заявлено о 110 аварях и 52 случаях получения травм.

Некоторые владельцы столкнулись с ситуацией, когда во время неспешной парковки машина внезапно начинала ускорение и врезалась в автомобиль, который стоял впереди, двери гаража или ограждение. Только столкновения с препятствием останавливало электрокар от дальнейшего движения.

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Решение агентства

Представители NHTSA настаивают на проверке модельного ряда Tesla. Цель расследования – выяснить, с чем связан такой дефект, который приводит к тому, что в неопределенный момент машина без видимых причин становится неконтролируемой.

Реакция производителя

Руководство Tesla ситуацию пока не прокомментировало.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Авто Электромобили Tesla Искусственный интеллект
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