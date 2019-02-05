Восстановленные iPhone X поступили в продажу: сколько стоят смартфоны

26 Читати новину українською
Сколько стоят восстановленные iPhone X
Сколько стоят восстановленные iPhone X / akket.com

После презентации новых флагманских смартфонов компания Apple сняла с продажи предыдущий флагман iPhone X. Теперь стало известно, что модель вернули в продажу – ее восстановленную версию.

Как пишет itc.ua, на такое решение могло повлиять снижение продаж Apple. Как известно, недавно компания заявила о снижении цен на прошлогодние модели в некоторых странах. Также компания трижды возвращала в продажу смартфон iPhone SE 2016 года.

Читайте также: Новый iPhone получит каплю вместо "моноброви": появились рендерские фото

Сколько стоит восстановленный iPhone X. В зависимости от конфигурации встроенной памяти (64 ГБ или 256 ГБ) восстановлен iPhone X на официальном сайте стоит 769 долларов (21 500 гривен) и 899 долларов (25 200 гривен). Ранее новая модель iPhone X раньше стоила 999 и 1049 долларов соответственно.

Что такое восстановленный iPhone?
Восстановленный смартфон предусматривает, что модель получает новый корпус и аккумулятор, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных. Пользователь также получит полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
сегодня
7291
Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
4 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 204
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1802
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
842
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 118
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 658
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
602
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук