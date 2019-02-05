Восстановленные iPhone X поступили в продажу: сколько стоят смартфоны

После презентации новых флагманских смартфонов компания Apple сняла с продажи предыдущий флагман iPhone X. Теперь стало известно, что модель вернули в продажу – ее восстановленную версию.

Как пишет itc.ua, на такое решение могло повлиять снижение продаж Apple. Как известно, недавно компания заявила о снижении цен на прошлогодние модели в некоторых странах. Также компания трижды возвращала в продажу смартфон iPhone SE 2016 года.

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Сколько стоит восстановленный iPhone X. В зависимости от конфигурации встроенной памяти (64 ГБ или 256 ГБ) восстановлен iPhone X на официальном сайте стоит 769 долларов (21 500 гривен) и 899 долларов (25 200 гривен). Ранее новая модель iPhone X раньше стоила 999 и 1049 долларов соответственно.

Что такое восстановленный iPhone?

Восстановленный смартфон предусматривает, что модель получает новый корпус и аккумулятор, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных. Пользователь также получит полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

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