ВОЗ проведет прямую трансляцию в TikTok – как вести себя во время эпидемии коронавируса

17 марта в 14:00 по Киеву Всемирная организация здравоохранения организует прямую трансляцию в соцсети TikTok. Целью мероприятия является информирование молодежи о методах и поведении во время эпидемии.

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Где именно пройдет трансляция

Все произойдет на официальном канале ВОЗ в TikTok. Сейчас там уже 485 тысяч подписчиков, а вести канал организация начала в начале эпидемии коронавируса.

К слову, мы собрали для вас ряд сервисов, которые помогают отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в Украине и мире. Карты, телеграм-боты и онлайн сервисы для отслеживания ситуации – все собрано в этом материале.

Напомним, что для защиты от коронавируса важно соблюдать личную гигиену. Также важно следить за гигиеной смартфона, поскольку именно свой любимый гаджет мы берем в руки от 2600 до 5 тысяч раз в день.



Подробнее о гигиене смартфона читайте в нашем материале

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