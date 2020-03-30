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Возобновляемая энергия вредит планете

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Возобновляемая энергия вредит планете / Unsplash

Переход на чистую энергию из возобновляемых источников важен для уменьшения вредных выбросов и сохранения жизни на планете. Однако, как оказалось, чистая энергия может нанести вред Земле.

Какую опасность представляют альтернативные источники энергии

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Как сообщают исследователи, более 2200 объектов возобновляемой энергии расположены в экологически важных районах. Их присутствие грозит среде существования видов растений и животных по всему миру, передает EurekAlert.

Усилиями команды из Университета Квинсленда была создана карта, на которой обозначены солнечные, ветряные и гидроэлектростанции в районах, которые охраняются.

По мнению ученых, строительство подобных объектов нарушает биоразнообразие, что может нанести значительный вред различным видам животных и растений. Кроме уже созданных объектов, прямо сейчас строятся еще 900. Многие из них принесут с собой цивилизацию в дикие уголки планеты, что неизбежно приведет к сокращению биоразнообразия.

Что советуют ученые

Ученые не призывают отменять проекты, которые уже строятся. Наоборот, они указывают, что переход на чистую энергетику должен решить множество проблем. Между тем правительства многих стран и крупные компании должны учитывать фактор биоразнообразия при возведении подобных объектов, чтобы они не вредили растениям и животным.


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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Новости Техно Экология Возобновляемая энергетика Космос
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