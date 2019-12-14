Впервые беспилотный грузовик самостоятельно пересек США

15 Читати новину українською
Робогрузовик Plus.ai / Plus.ai

Робогрузовик калифорнийского стартапа Plus.ai самостоятельно пересек США – от Тихого океана до Атлантического, из калифорнийского Тулара до Квартауна в штате Пенсильвания.

Грузовик выехал по федеральной автостраде номер 15 перед Днем благодарения. Он двигался и днем, и ночью, в дождь и снег, распознавая дорожные знаки и другие автомобили, объезжая препятствия и участки с дорожными работами, сообщает ZME Science.

Интересно: Volvo запустило в производство прямого конкурента Tesla Model 3

Водитель постоянно находился в кабине, готовый в случае необходимости перехватить управление, а инженер по безопасности наблюдал за тем, как автопилот справляется с задачей. Вмешаться им не пришлось ни разу.


Грузовик двигался полностью автономно, осуществляя определенные законом остановки

В отличие от ряда других испытаний робогрузовика на территории США, машина Plus.ai ехала не пустой – в кузове лежали 18 тонн сливочного масла. Это позволяет основателям стартапа утверждать, что они первыми в истории организовали такую поездку.

Что это дает

Автоматизация грузоперевозок позволит существенно повысить доходность бизнеса. Сам беспилотный тягач обойдется дороже, чем обычный, но в долгосрочной перспективе затраты окупятся. Около 30-40% затрат на дальние перевозки составляет зарплата водителя и сопутствующие расходы (отели, питание и прочее). Автопилоту не нужно платить, он может двигаться без остановок, что ускоряет доставку и экономит топливо.

Когда такой транспорт станет массовым

По прогнозам, регулярные беспилотные грузоперевозки могут начаться уже с 2022 года. Это хорошие новости для индустрии и плохие – для дальнобойщиков. Аналитики подсчитали, что автоматизация затронет около 300 тысяч водителей грузовиков только в Америке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Пожар в Одессе на Троицкой: спасатели официально завершили работы – 16 погибших
сегодня
16162
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Электромобили Гаджеты Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 451
сегодня 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2566
13 декабря 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
Анастасія Можаровська 80
12 декабря 18:08 Лучшие приложения для изучения английского с помощью смартфона в 2019 году
Назар Токар 153
12 декабря 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська 8405
Новости
Больше новостей
Залиште відгук