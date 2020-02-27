Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников

Аппарат MEV-1 производства Northrop Grumman состыковался с телекоммуникационным спутником IS-901 на высоте 36 тысяч километров над Землей, чтобы еще на пять лет продлить срок его службы. Скоро на орбите появится целый флот таких ремонтных роботов.

Будівництво і запуск супутників вкрай дорога справа, і більш ніж сумно, коли апарат у відмінному стані перестає працювати тільки тому, що у нього закінчилося паливо, необхідне, щоб дотримуватися заданої траєкторії і орієнтації.

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Для вирішення цієї проблеми запропонована низка методів, але в даному випадку компанія Northrop Grumman відправила невеликий службовий корабель MEV-1 на орбіту, де дозаправки потребує телекомунікаційний супутник Intelsat 901, повідомляє New Atlas.

Деталі місії

MEV-1 був запущений 9 жовтня 2019 року і з тих пір виконав низку орбітальних маневрів, щоб зустрітися з IS-901 на відстані в 290 км над геосинхронною орбітою. Цей супутник був виведений з експлуатації в минулому грудні після 19 років служби.

Наблизившись до супутника з боку непрацюючого маневрового двигуна на відстань одного метра, MEV-1 використовував гарпунний механізм, щоб підтягнутися до апарату і пристикуватися до нього. Все це було зроблено автономно. Зараз обидва космічні апарати проходять перевірку систем, а потім MEV-1 виконає необхідні маневри, щоб вивести IS-901 на потрібну орбіту.

Огляд місії:

Якщо все пройде успішно, MEV-1 залишиться в пристикованому стані протягом п'яти років, перш ніж відправити відпрацював супутник по низхідній траєкторії. Після цього апарат пристикується до іншого старіючому супутнику і продовжить його термін служби. Очікується, що в цілому MEV-1 пропрацює 15 років. Тим часом, на березень запланований запуск MEV-2.

Плани компанії

Поступово Northrop Grumman планує вивести на орбіту флот ремонтних апаратів, які не тільки продовжать термін служби супутників, а й займуться дозаправкою, техобслуговуванням і роботизованою складанням в космосі.

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