Впервые получили детальное фото астероида Бенну

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Астероид Бенну
Астероид Бенну / NASA

Ученым впервые удалось получить детальное фото астероида Бенну. Снимок сделал космический корабль OSIRIS-REx с расстояния около 330 км.

Об этом сообщает Gizmodo.

Этот космический корабль имеет 5 научных приборов, которые он будет использовать для изучения астероида. В дальнейшем он должен сесть на Бенну и взять пробы грунта. OSIRIS-REx вернется на Землю в 2023 году.

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После приземления на астероид, корабль изучит поверхность и состав астероида, измерит влияние солнечного света на его орбиту.

"В декабре 2018 года мы начнем получать изображения с MapCam, еще одной из камер миссии, с помощью цветных фильтров. Это позволит нам создавать цветные карты и изучать географическое распределение различных материалов на Бенну, в том числе силикаты, измененные присутствием жидкой воды", – рассказал исследователь из Instituto de Astrofísica de Canarias Хавьер Ликандро.

Что такое астероид Бенну? Его относят к углеродным астероидам спектрального класса В. Такие астероиды могли быть поставщиками сложных органических соединений и воды на молодую Землю. Орбиты Земли и Бенну пересекаются – вероятность столкновения с нашей планетой оценена в один к 4 тысячам.

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Теги: Техно Космос NASA Астероид
Источник: Техно
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