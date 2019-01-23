Впервые в истории: во время трансляции лунного затмения зафиксировали удар метеорита

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Лунное затмение 21 января 2019 года
Лунное затмение 21 января 2019 года / pixabay.com

Во время наблюдения за лунным затмением, что происходило в ночь на 21 января, наблюдатели зафиксировали удар метеорита по поверхности спутника. Это случилось впервые в истории во время такого события.

Об этом сообщает New Scientist.

Удар метеорита выглядел как незначительное возгорание, которое появилось на лунной поверхности во время онлайн-трансляции.

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Как рассказал ученый Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльвы в Испании, его коллеги уже много лет надеялись увидеть влияние метеорита на Луну во время лунного затмения. Но совпадение таких процессов сложно было увидеть и зафиксировать – удары месячного метеорита были сняты раньше, но не во время затмения.

Во время трансляции лунного затмения зафиксировали удар метеорита

После затмения программное обеспечение автоматически определило вспышку в изображениях, записанных несколькими телескопами. Возгорание возникло тогда, когда затмение не было слишком ярким.

Напомним, полное лунное затмение состоялось в ночь на 21 января. Это относительно редкое астрономическое событие, ведь Луна получила оттенок ржавчины и выглядела большей, чем обычно. Украинцы получили возможность увидеть полутеневое затмение в 4:37, а начало полного теневого затмения – в 6:41. А вот максимальная фаза затмения была после 7 утра.

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Теги: Техно Луна Космос
Источник: Техно
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