Впервые в Украине судебное заседание состоится через видеозвонок в Zoom

Днепровский окружной админсуд 13 апреля проведет судебное заседание онлайн используя для этого приложение Zoom. Соответствующее решение суд принял удовлетворив заявление истца и учитывая карантинные ограничения.

Суд будет будет рассматривать иск ООО "Трансформ Энерджи" к Киевской таможне о признании противоправными и отмене решений, сообщает Опендабот.

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Решение суда

Суд постановил, что заседание будет проведено 13 апреля, в 13 часов дня, и предупредил, что:

продолжительность звонка ограничена 40 минутами (суд ссылается на ограничение бесплатной версии, хотя на период пандемии оно не действует)

участникам нужно подключаться из помещения без посторонних шумов;

участников попросили присутствовать "в аккуратном виде".

В соответствующем решении суда отмечается ссылка на предстоящее заседание и идентификатор для присоединения к конференции. Это значит, что заседание смогут "посетить" все желающие.

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