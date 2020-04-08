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Впервые в Украине судебное заседание состоится через видеозвонок в Zoom

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Иллюстративное фото / theglobeandmail

Днепровский окружной админсуд 13 апреля проведет судебное заседание онлайн используя для этого приложение Zoom. Соответствующее решение суд принял удовлетворив заявление истца и учитывая карантинные ограничения.

Суд будет будет рассматривать иск ООО "Трансформ Энерджи" к Киевской таможне о признании противоправными и отмене решений, сообщает Опендабот.

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Решение суда

Суд постановил, что заседание будет проведено 13 апреля, в 13 часов дня, и предупредил, что:

  • продолжительность звонка ограничена 40 минутами (суд ссылается на ограничение бесплатной версии, хотя на период пандемии оно не действует)
  • участникам нужно подключаться из помещения без посторонних шумов;
  • участников попросили присутствовать "в аккуратном виде".

В соответствующем решении суда отмечается ссылка на предстоящее заседание и идентификатор для присоединения к конференции. Это значит, что заседание смогут "посетить" все желающие.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Интернет Новости Днепра Решение суда Новости Техно
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