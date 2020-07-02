Популярный украинский онлайн-хаб Doc.ua запустил мобильное приложение. Оно позволяет выбрать врача по специализации, сравнить стоимость услуг, записаться к нему на прием, и затем оставить отзыв.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Doc.ua. Это приложение объединило 1,5 тысячи медицинских учреждений, 11,4 тысячи врачей и 300 тысяч отзывов от пользователей.

Интересно Украинцы создали приложение, которое может улучшить сексуальную жизнь

Функции

Одним из интересных нововведений стала возможность записаться на лабораторный анализ, а также купить лекарства или получить аудиоконсультацию.

Также Doc.ua заключил меморандумы о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины, Киевской, Черкасской и Херсонской областными госадминистрациями.

Мобильное приложение Doc.ua / Пресс-служба Doc.ua

Кроме того, сервис Doc.ua расширяет свое присутствие в других странах и в этом году вышел на рынки Казахстана, Узбекистана и Молдовы. Далее сервис появится в Грузии, Азербайджане и ОАЭ.

Где скачать

Приложение Doc.ua уже доступно для устройств на базе Android и iOS.