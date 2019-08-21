Вредно ли использовать смартфон во время работы и учебы

В перерывах между работой люди часто сидят в смартфонах. Однако исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что такие действия мешают мозгу полноценно отдыхать, а это значительно снижает эффективность работы.

Суть исследования. Как сообщает Eurekalert, в ходе эксперимента исследователи дали 414 студентам решить 20 сложных головоломок. На половине заданий некоторым из них позволили отдохнуть и взять свои смартфоны. Другие во время перерыва использовали бумагу или компьютер, а некоторые и вовсе не прерывались при выполнении заданий.

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Результаты исследования. Участники теста, которые во время перерыва пользовались смартфоном, показывали самые высокие уровни умственного истощения, и впоследствии им сложнее было решать головоломки. Их эффективность и скорость после паузы можно было сравнить с теми, кто работал без остановки. Эти участники решили немного больше заданий, чем те, кто не делал перерыва совсем, но заметно меньше по сравнению с другими участниками эксперимента.

Студентам, которые отвлеклись на свои смартфоны, надо было на 19% больше времени для выполнения остальных задач.

Использование телефона между задачами или промежуточными задачами становится все более распространенным явлением. Мы предполагаем, что такой отдых ничем не отличается от любого другого, но вместе с тем телефон может повышать уровень невнимательности, что затрудняет восстановление сфокусированности на работе после перерыва,

– отметила соавтор и доцент кафедры менеджмента Rutgers Business School Терри Курцберг.

По ее словам, само наличие телефона вызывает у человека мысли о проверке сообщений, общение и постоянный доступ к новой информации.

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