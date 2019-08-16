Вредны ли социальные сети для подростков: выводы ученых

В течение трех лет сотрудники двух исследовательских институтов Великобритании занимались изучением влияния социальных сетей на психическое здоровье подростков. Результаты исследования оказались предсказуемыми и очень не утешительны.

Детали исследования. Как сообщает The Lancet, исследования ученых института детского здоровья Университетского колледжа Лондона и медицинского института Имперского колледжа Лондона показало, что сами социальные сети вреда не несут.

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Проблема заключается в том, что подростки слишком часто ими пользуются, а посещение популярных сервисов более трех раз в сутки наносит вред психике, вызывая постоянное чувство тревоги, бессонницу и снижение физической активности. Более того, у таких детей риск стать мишенью кибербуллинга.

Что такое кибербуллинг?

Искусственная систематическая виртуальная травля группой лиц с целью подавления психического состояния.

В исследовании принимали участие 13 тысяч подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Наблюдения велись в период с 2013 по 2015 год.

Результаты исследования. В начале эксперимента меньше половины участников эксперимента пользовались сетями по несколько раз в день. К 2015 году это число возросло до 70% с 43% до 69% у мальчиков и с 51% до 75% у девочек.

Самыми популярными сервисами стали Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и WhatsApp.

Влияние социальных сетей и мессенджеров на психологическое состояние девочек оказался в два раза выше, чем на мальчиков.

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Советы ученых. Ученые рекомендуют родителям убеждать детей не брать с собой смартфоны в спальню, а самым подросткам – контролировать режим сна и не терять связь с друзьями в реальной жизни, а также поддерживать физическую активность. В таком случае беспокоиться о вреде социальных сетей не стоит.

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