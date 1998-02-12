Все фото будут удачными: корейцы разработали приложение, которое помогает с позированием

SOVS2 – это инновационный корейский приложение, которое помогает подобрать удачную позу для фото. Это облегчит жизнь не только модели, но и фотографу. Для того, чтобы фото получилось удачным необходимо выбрать нужный силуэт фигуры и разместить его на экране, а потом просто показать фотографу, каким должен выйти кадр.

В одном из режимов можно сфотографировать нужный вам фон, а затем использовать его при создании нового снимка. Об этом сообщил портал Peta Pixel.

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SOVS2 для фотографирования пар можно загрузить в App Store бесплатно, а каждый набор поз будет стоить ориентировочно один доллар.

Фотографии с программой SOVS2 будут максимально удачными



Программа обладает множеством вариантов нестандартных поз

Существует также другая версия программы под названием SOVS, которая предназначена для позирования одного человека.



Программа для позирования SOVS стоит один доллар

Смотрите видео, как работает программа SOVS2