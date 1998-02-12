Все фото будут удачными: корейцы разработали приложение, которое помогает с позированием

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Программа для позирования SOVS2 та SOVS
Программа для позирования SOVS2 та SOVS / petapixel.com

SOVS2 – это инновационный корейский приложение, которое помогает подобрать удачную позу для фото. Это облегчит жизнь не только модели, но и фотографу. Для того, чтобы фото получилось удачным необходимо выбрать нужный силуэт фигуры и разместить его на экране, а потом просто показать фотографу, каким должен выйти кадр.

В одном из режимов можно сфотографировать нужный вам фон, а затем использовать его при создании нового снимка. Об этом сообщил портал Peta Pixel.

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SOVS2 для фотографирования пар можно загрузить в App Store бесплатно, а каждый набор поз будет стоить ориентировочно один доллар.

Фотографії з програмою SOVS2 будуть максимально вдалимиФотографии с программой SOVS2 будут максимально удачными

Програма має багато варіантів нестандартних позувань
Программа обладает множеством вариантов нестандартных поз

Существует также другая версия программы под названием SOVS, которая предназначена для позирования одного человека. 

Коштує один долар
Программа для позирования SOVS стоит один доллар

Смотрите видео, как работает программа SOVS2

 

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Теги: Техно Гаджеты Приложения
Источник: 24 Канал
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