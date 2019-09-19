Все на так просто: реальні характеристики нових iPhone виявилися гіршими від очікуваних

Під час осінньої презентації Apple традиційно не розкрила більшості характеристик нових iPhone – про "начинку" нових смартфонів користувачам довелося дізнаватися з нових витоків.

Но как оказалось, порой ошибаются даже известные инсайдеры. Китайский регулятор TENAA пролил свет на реальные характеристики всех трех моделей – цифры оказались не самыми лучшими.

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Вопреки слухам, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max не получили по 6 ГБ оперативной памяти – объем обеих модификаций флагмана оснащен 4 ГБ RAM-памяти, как и младшая версия iPhone 11. Стало известно и разрешение OLED-дисплея каждой модели:

1792х828 пикселей – 11-дюймовый iPhone 11

iPhone 11 Pro и Pro Max – 2436x1125 и 2688х1242 при диагонали 5,85 и 6,46 дюйма соответственно.

Регулятор также вскрыл емкость аккумулятора новинок: iPhone 11 Pro – 3046 мАг, iPhone 11 – 3110 мач, iPhone 11 Pro Max – 3969 мАг, как и сообщалось ранее.

Продажи новинок стартуют завтра – 20 сентября.

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