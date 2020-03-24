Все PC на базе операционной системы Windows оказались в опасности

Компания Microsoft предупредила пользователей Windows об угрозе взлома с помощью недавно обнаруженных уязвимостей, которые затронули все версии операционной системы. Как оказалось, "дыры" в системе безопасности позволяют хакерам удаленно захватывать контроль над чужими PC, даже если владельцы не открывали загруженный из сети вредоносный файл.

Что случилось

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Две уязвимости нулевого дня обнаружили в библиотеке Windows Adobe Type Manager Library, что позволяет приложениям управлять шрифтами, выпускаемых Adobe Systems, сообщает Engadget.

Примечательно, что к выполнению вредоносного кода может привести не только открытие зараженных документов в приложении, а и предварительный просмотр средствами самой Windows. Воспользовавшись спам-рассылкой, злоумышленники способны "захватить" интересные для них компьютеры после выполнения скрипта.

Сколько людей пострадало

По заявлению Microsoft, риску взлома подвержены все версии десктопной ОС, суммарная аудитория которой исчисляется миллиардами пользователей.

Исправление проблемы

Сейчас компания работает над устранением уязвимостей, но выпуск соответствующего апдейта ожидается не раньше 14 апреля. При этом обновление для Windows 7 получат только корпоративные PC с расширенной подпиской.

В качестве временного способа решения проблемы пользователям рекомендуется отключение панели предварительного просмотра в "Проводнике Windows". Ознакомиться с инструкцией по выполнению этой процедуры можно на официальном сайте разработчиков ОС.

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