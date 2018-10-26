Всю партию нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 раскупили за минуту

Только вчера, 25 октября, компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Сегодня же стало известно, что первую партию новинки раскупили всего за минуту.

Об этом сообщает Gizchina.

Сразу после презентации, на официальном интернет-магазине Xiaomi открылись предварительные заказы. И всю партию Xiaomi Mi Mix 3 раскупили всего за одну минуту.

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Так, одной из фишек Xiaomi Mi Mix 3 стал дизайн. Телефон создан в виде слайдера, таким образом инженерам удалось сделать устройство абсолютно безрамочным и спрятать фронтальную камеру. Экран занимает 93,4% от всей площади передней панели. Устройство имеет AMOLED дисплей с диагональю 6,39 дюйма.

Работает смартфон на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 в паре с графическим ускорителем Adreno 630. Объем оперативной памяти – 6, 8 или 10 ГБ, а встроенного накопителя – 128 или 256 ГБ.

Цена конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составит 475 долларов (около 13 400 гривен). Версия 8/128 ГБ будет стоить 520 долларов (около 14 700 гривен), а модификация 8/256 ГБ обойдется покупателям в 575 долларов (около 16 300 гривен). При этом топовая версия с рекордной для рынка оперативкой на 10 ГБ и встроенным накопителем на 256 ГБ оценена 720 долларов (около 20 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп Аккумулятор 3 850 мАч

3 850 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

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