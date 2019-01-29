Всю партию смартфона Lenovo Z5 Pro GT раскупили за полминуты
Новый флагманский смартфон Lenovo Z5 Pro GT, поступил в продажу 29 января, разлетелся за считанные секунды. Продажи стартовали в 10:00 в Китае и уже через 32 секунды всю партию раскупили.
Как сообщает Gizmochina, Lenovo Z5 Pro GT стал доступен для покупки в магазине Jingdong Mall.
Еще до старта продажи флагман получил 220 000 предзаказов. Поэтому становится понятно, как он так быстро исчез из продажи.
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Чем уникален Lenovo Z5 Pro GT стал первый в мире смартфоном, работающим на новом топовом процессоре Snapdragon 855, а также получил рекордную для рынка оперативную память – 12 ГБ.
Однако, в продажу пока поступила модификация с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Стоимость этих моделей составляет 400 долларов (11 200 гривен) и 504 долларов (14 110 гривен) соответственно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 2340 x 1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6/8/12 ГБ
Встроенная: 128/256/512 ГБ
- Аккумулятор
3350 мАч
- Операційна системаAndroid 9 Pie
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