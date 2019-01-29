Всю партию смартфона Lenovo Z5 Pro GT раскупили за полминуты

Новый флагманский смартфон Lenovo Z5 Pro GT, поступил в продажу 29 января, разлетелся за считанные секунды. Продажи стартовали в 10:00 в Китае и уже через 32 секунды всю партию раскупили.

Как сообщает Gizmochina, Lenovo Z5 Pro GT стал доступен для покупки в магазине Jingdong Mall.

Еще до старта продажи флагман получил 220 000 предзаказов. Поэтому становится понятно, как он так быстро исчез из продажи.

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Чем уникален Lenovo Z5 Pro GT стал первый в мире смартфоном, работающим на новом топовом процессоре Snapdragon 855, а также получил рекордную для рынка оперативную память – 12 ГБ.

Однако, в продажу пока поступила модификация с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Стоимость этих моделей составляет 400 долларов (11 200 гривен) и 504 долларов (14 110 гривен) соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 x 1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 x 1080 пикселей Процессор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6/8/12 ГБ

Встроенная: 128/256/512 ГБ

Оперативная: 6/8/12 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ Аккумулятор

3350 мАч

Операційна система Android 9 Pie

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